王定宇在立法院台北會館有2房！　中南部立委：沒看過他

▲民進黨發言人顏若芳、民進黨立委王定宇。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

已婚民進黨立委王定宇驚爆同居疑雲，他自去年11月起，接連被週刊拍到與小17歲的民進黨發言人顏若芳同進同出，還被指以臉書打卡的巧妙手法遮掩行蹤。事實上，《立法院住宿會館管理要點》在2019年更新，提供雙北以外的立委登記2房，但一名住在台北會館的立委表示，未曾看過王定宇。

週刊直擊王定宇同居小17歲的民進黨美女發言人顏若芳的過程，從去年11月就開始跟拍，照片中也拍到王定宇在步出大樓大門時，先左顧右盼後才出現的畫面。該報導指出，王定宇近來頻頻留宿顏若芳住處，最高一週留宿5晚，而顏若芳不但會幫王買早餐，2人也上演溫馨接送情，接他上下班。

王定宇雖然回應表示，只是向顏若芳分租房間，但立法院目前有大安會館與台北會館，專供苗栗以南立委立委住宿的2棟會館，都是個人套房，王定宇為何要再向顏若芳分租房間，引發熱烈討論。

針對週刊內容，王定宇再次解釋，他與顏若芳就是房東、房客關係，在台北租個能休息地方，使用率也還好，「才開始租幾個月，我太太也知道這事」。顏偶爾順道載他一程，「記者相片全部沒有親密互動，還能編故事，真的是想太多」。

事實上，《立法院住宿會館管理要點》在2019年更新，提供雙北以外的立委登記2房，但一名住在台北會館的立委表示，未曾看過王定宇；另一名住在台北會館的立委說，之前臨時會上演表決大戰，一路拖到凌晨，中南部立委都沒車可以回南部，當時院方會派交通車接送大家回去會館休息。

《立法院住宿會館管理要點》108.10

1.立法院（以下簡稱本院）住宿會館（以下簡稱本會館）之管理，依本要點之規定。

2. 本會館包括大安會館及台北會館，均備有個人套房，供設籍臺北市及新北市以外委員以登記方式住宿，不提供非登記住宿委員臨時借住。每位委員登記以二間為限，房間位置於委員登記後，以抽籤方式決定之。

3. 住宿本會館以委員及秘書長本人為限，其配偶及直系親屬至會館探訪時，得暫時住宿。

4. 委員不得將房間供非委員使用。會館管理人員對不合住宿條件之人員得拒絕提供服務，並請其離館，以維會館之住宿品質及安全。委員臨時需要借宿其他委員房間，應事先商洽對方同意後，始得借宿，並以委員本人使用為限。會館房間及內部設備配發後，由委員自行保管使用，不可任意增建、改建或變更房間隔局。

5. 委員卸任時，應於十五日內遷出。任期屆滿時，應於任期最後會期休會後十五日內遷出，必要時應配合公務需要遷出，俾整理供新任委員進住。



6. 委員親友來訪，由櫃台人員登記後通知委員在一樓會客室內會晤。如委員願在房間接待時，應請委員親自囑咐櫃台人員陪同接進及送出。

7. 會館內不得飼養寵物，亦不得於房間內炊事，以維護環境整潔安寧及安全。

8. 盥洗用品依實際需要向服務臺領用。



9. 使用過之房間每日清潔一次，床單、被套、枕頭套視實際使用情形換洗，且至少每星期換洗一次，未使用之房間，每二星期換洗一次。

10. 委員需洗衣物由服務人員代為送洗，費用自付。

11. 大門原則定於上午六時開啟，午夜十二時關閉，委員如需早出或晚歸請通知值班人員開門。

12. 會館內房間各項寢具、桌椅、電腦等固有配備，不得任意遷離，以利財產管理。

13. 本院新增或借用會館之住宿管理，準用本要點之規定。

14. 本要點經院長核定後施行。本要點中華民國一百零八年十月二十三日修正之規定，自一百零九年二月一日施行。