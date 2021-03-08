首爾市長選舉陷苦戰！執政黨選情不樂觀...靠「三腳督」才能翻盤

▲由左而右依序為朴映宣、吳世勳、安哲秀。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於4月7日進行首爾市長補選，該場選舉被視為2022總統大選前哨戰，隨著各黨在初選階段確立候選人，選情也將進入白熱化階段，其中身為現任執政黨的共同民主黨推出朴映宣（박영선）、最大在野黨國民力量推出吳世勳（오세훈）、第三派政治勢力則推出國民的黨黨魁安哲秀（안철수）。

一項民調分析，由於文在寅政府近期受到韓國土地住宅公社職員舞弊投資土地、尹錫悅請辭檢察總長等議題影響，選情對執政黨的朴映宣來說相當不利，若最大在野黨與第三派政治勢力完成整合，共同推出候選人與朴映宣對抗，無論對手是前首爾市長吳世勳、或是安哲秀，朴映宣最終恐面臨敗選。

不過若最後形成「三腳督」局面，在鷸蚌相爭的情況下，則身為漁翁的朴映宣可望在最終選情取得翻盤，榮登市長寶座。

韓媒《中央日報》委託民意調查機構Ipsos（입소스）於本月5至6日向1004名滿18歲以上的首爾市民進行電話民調，當代表現任執政黨的朴映宣對上安哲秀，朴支持度僅為39.8%、安則為47.3%；而當朴映宣對上國民力量的候選人吳世勳，朴支持度為41.6%、吳則為45.3%。

▲吳世勳與安哲秀8日晚間展開首場會談，討論在野黨派如何整合，共同推出首爾市長候選人（圖／達志影像）

然而一旦形成三強鼎立局面，則朴映宣支持度為35.8%、安哲秀為26.4%、吳世勳則為24.2%。其實，安哲秀與吳世勳已於昨（7）日晚間進行首場會談，討論兩黨首爾市長候選人整合問題，極力爭取在登記參選前完成黨派整合，而上述民調結果再再顯示，只有在野政治勢力完成整合，才有望翻轉首爾選情，贏過執政黨。

在野政治勢力的整合與否，成為決定首爾市長選情的關鍵決勝點！但在此份民調中，約有47.1%的民眾認為在野兩黨無法順利完成整合，僅37.7%的民眾認為兩黨有望完成整合。

►安哲秀首爾市長初選勝出！嫌同志遊行「露太多」 同運人士輕生亡

►首爾市長初選結果出爐！前內閣成員朴映宣代表執政黨參選

►首爾市長選情白熱化！最大在野黨派他出征 曾因推公投失敗辭市長

聽Podcast掌握國際局勢

►Apple AirPods Pro大降價！特價只要5990