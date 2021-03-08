快訊／台女博士生首爾遭酒駕撞死！韓檢方求處6年徒刑　家屬怒了

▲曾慶暉愛女在韓國遭酒駕駕駛撞死。（圖／曾慶暉提供）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

衛生福利部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉愛女曾以琳（28歲）2020年前往南韓攻讀博士學位，不料卻在首爾街頭遭到52歲的酒駕男子撞死；本案經南韓法院審理，檢方今（8日）對肇事者求處6年徒刑，一審結果將於4月14日宣判。消息傳回台灣後，家屬認為相較台灣酒駕刑責來說，南韓檢方求處6年刑期過輕，對此感到非常難過、深感遺憾。

曾以琳赴南韓攻讀博士班，但2020年11月6日行走在首爾街頭、準備走斑馬線穿越馬路返家時，卻遭到一名52歲的男子酒駕、高速闖紅燈撞斃。曾慶暉夫婦得知愛女死訊後悲痛萬分，還在青瓦台連署網站請願，盼南韓政府可以正式酒駕嚴重性；該連署書短短1個月就獲得超過20萬人連署，隨後韓國行政安全部警察廳次長宋敏憲也透過影片代表政府回應，但除了針對此事表達遺憾外，回應內容充滿官腔，曾慶暉當時也，儘管內心充滿無力感，但也只能尊重，「我跟妻子真的盡力了，也累了。」

而今首爾中央地方法院開庭，南韓檢方指出，該名肇事者過去曾因2度酒駕而遭判罰金，此次再犯還撞死無辜的女學生曾以琳，犯行更加重大，因此依韓國2018年通過新規，求處6年有期徒刑，相較一般韓國酒駕案件來說算是「重懲」。

消息傳回台灣後，稍早曾以琳家屬也正式對外回應，對於韓國檢方求處6年徒刑，感到非常難過，「韓國政府並沒有重新修法加重酒駕刑責來保護人民。以台灣來看，若酒駕再犯致人於死，處無期徒刑或5年以上徒刑，相較之下韓國檢方求刑6年太輕了，無法真正遏止酒駕的行為，深感遺憾。」

曾慶暉認為，凶手已經是第3次酒駕、害死了以琳，「如果能嚴懲，就足以警惕那些再隨意並輕視酒駕事故的後果的兇⼿們！我們懇求讓以琳的死，可以拯救更多⼈⺠和家庭免於受跟我們⼀樣的悲慘和痛苦。」