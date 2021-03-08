日本「最老女高中生」畢業　4中老年子女一起賀圓夢

▲許多高齡長者會選擇再回學校進修。（示意圖／取自免費圖庫WUNDER STOCK）

實習記者黃品臻／綜合報導

日本一位高齡84歲的「女高中生」松浦基美子，昨（7）日從埼玉縣大宮中央高校函授制課程畢業了，畢業典禮上，四位都已55歲以上的孩子也到現場與媽媽一同慶祝。

綜合外媒報導，松浦基美子出生於南韓，5歲便移居日本，國中畢業後，進入埼玉縣蕨市的一間美容學院修習，同時也在縣立浦和第一女高的非全日制課程讀書，但因為實在太過忙碌，她在進入高中一年後就休學，全心研習美容課程。

拿到美容師資格後，松浦基美子投身職場，18歲便結婚生子，到了30歲已成為一名獨立女姓，扶養四個孩子，同時在蕨市與其他地方共開了7間美容院，她現已退休，還是一位擁有10個孫子、2個曾孫的奶奶。

雖然人生看似美滿，可是松浦基美子始終有個「高中沒畢業」的遺憾，80歲那年，她決定到大宮中央高校重讀高中，四年來，和其他高中生一樣，每星期都需要交國語（日語）、數學和社會等課程報告，而且還與同學們一起參與體育課。所有科目中，數學讓她感到最困難，松浦基美子在畢業典禮上回憶道，「這（數學）很難，但我很享受，每當老師看著我並稱讚我做得很好時，我就感覺很開心」，另外，她更作為畢業生代表，上台領取畢業證書。

松浦基美子四位已屆中老年的子女都到場祝賀媽媽完成人生願望，現年55歲的三子賢治（賢次さん）表示，他除了對媽媽完成高中學業表達尊敬，更理解到「做」的重要性。