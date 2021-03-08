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北韓掃蕩「韓流」！年輕人看韓劇學叫「歐巴」　當局硬起來罰到底

▲▼近期北韓官媒不斷透過報導嚴格規範居民語言使用習慣、穿著、化妝等。（圖／達志影像／美聯社）

▲近期北韓官媒不斷透過報導嚴格規範居民語言使用習慣、穿著、化妝等。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）自從去年底制定《反動思想文化排擊法》後，宣布強力掃蕩南韓影視文化殘留的語言使用習慣，當局表示若隨意散播南韓影劇，最重恐處死刑、收看者則最重判15年徒刑。黨務機關報近日發表報導，呼籲民眾維持使用正統「平壤話」的習慣、抵制文化侵略。其實，有年輕的脫北者坦承，近年來北韓年輕人的語言習慣，的確混入許多時下南韓年輕人使用的流行語。

北韓黨務機關報《勞動新聞》昨（7）日發表以「積極使用平壤文化語吧」為標題的文章，強調高雅且具文明性質的語言使用習慣，是推對健全社會發展的力量，而如實使用平壤話，除了可固守民族正統性，更可抵禦來自不健全思想文化與生活的文化侵略。

另外，在其他則文章中，更強制規定北韓居民的服裝、髮型、化妝需追求端莊高雅，應符合社會要求與觀感，而非單純注重自身外貌喜好，認為衣著與外貌的端莊在道德層面上是非常重要的問題。該文也同時向人們呼籲，應重視自身社會主義文化，同時譴責資本主義社會浪費、奢侈，助長社會形成變態且毫無人倫觀念的風氣。

▲愛的迫降，玄彬、炫彬、孫藝真。（圖／Netflix提供）

▲韓劇《愛的迫降》其實也在北韓當地引領熱潮，當地民眾學習南韓的語調與流行詞彙。（圖／Netflix提供）

根據南韓媒體《朝鮮日報》分析，北韓官媒、黨媒接連向居民發表類似看法的文章，其實就是針對傳播至北韓境內的「南朝鮮（南韓）語言習慣」！

某名原先在平壤就讀大學，最後卻於2019年選擇脫北的北韓年輕人透露，其實在北韓大學在稱呼上的規定，一律只能稱呼對方為「同務」（동무）、「同志」（동지），然而在2018年南北韓交流重新活絡後，使用「歐巴」（오빠，意為哥哥）、「親愛的」（자기야）等南韓詞彙的北韓年輕人急遽增加，而2019至2020年熱播的韓劇《愛的迫降》傳進北韓後，更讓當地民眾模仿劇中台詞，例如「你是將軍嗎？」（네가 장군님이니?），無形中調侃最高領導人金正恩。

隨著全球新冠疫情近期依然無轉圜的餘地，北韓持續封鎖邊境，在如此情勢下，平壤當局決定「自力更生」，強調依靠自身力量富國強兵、滿足自身經濟需求，並且不倚靠外國勢力，同時強調自身文化的優越性，防堵外國文化入侵。

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