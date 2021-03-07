首屆新北14位頂尖工藝師聯展　3月6日藝文中心精采登場

▲新北市長侯友宜於工藝家施宣宇作品「鴻鵠之志」前留念。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「工藝之華系列展-新北市臺灣工藝之家聯展」於6日在新北市藝文中心第1展覽室舉辦，首次集結新北市14位工藝之家作品聯合展出，「臺灣工藝之家」為國家級工藝師認證，代表工藝技藝的極高成就。期望藉由本次展覽，和民眾分享臺灣工藝品及工藝師之創作心得，同時讓大家更了解臺灣工藝文化。

侯友宜表示，市府積極扶植工藝文化產業，導入政府資源，幫助在地發展出具特色的工藝文化環境。「臺灣工藝之家」雖是由文化部推動的授證機制，但市府在發掘、遴選、推薦的過程中，努力把最優秀、最在地的工藝師推廣到全國。自2004年至2020年，歷經六屆評選，目前全國有170位工藝家獲得授證，新北市即有14位獲得正式授證掛牌。

▲新北首屆14位頂尖工藝師聯展。

此外，市府也持續公告指定傳統藝師，以保存傳統技藝。今年特別舉辦工藝師系列展，首先開展的是新北市臺灣工藝之家聯展，群集新北市迄今共14位獲證者聯袂展出，爾後也有新近登錄的傳統藝師，以系列展演接續登場。

此次展出作品中，有許多極具特色及罕見材質，黃忠山以稀有的珊瑚雕刻見長，以觀音像為題材；陳逢顯以毫芒雕刻著稱，在針孔上呈現2隻臺灣水牛，迎接2021牛年，有「牛轉乾坤」之意；段安國則以皮革展現人物傳神樣貌，以懷舊調性傳達人性與生活百態。陶瓷類藝師施宣宇，以優雅細膩的手法，結合冷峻的當代線條，表現出新世代的新思維；許朝宗則運用黃金與漆線雕來打造陶瓷的新面貌。

▲工藝師蘇正立向新北市長侯友宜（左3）、新北文化局長龔雅雯（左1）導覽介紹。

其他陶瓷工藝師許旭倫、許明香、蘇正立、谷源滔、吳明儀、及蘇為忠，將傳統陶藝以不同的鍛燒、立體造形技法，發展出不同面向與特色。除陶藝之外，亦有不同媒材的傳統工藝師，如，擅長以日本傳統技法鍛造銀壺飾品為主的林國信、「响仁和鐘鼓廠」第二代傳人王錫坤、石藝師廖天照雕刻出世界最大與最小的石雕壺。每位工藝師各有不同的創作類別與特色，皆為精選之作。

文化局長龔雅雯表示，除此之外，在2021年4月份也有2020年新北市文化資產新登錄的傳統藝師聯展，希望透過系列展演的方式，讓新北市在地工藝特色被人們看到，看工藝家如何用靈巧雙手與豐富創造力，展現新北市工藝之美。「工藝之華-新北市臺灣工藝之家聯展」從2月15日至3月28日在新北市藝文中心第1展覽室展出，歡迎民眾前往參觀，更多展覽訊息請上「新北市藝文中心」官網查詢。

▲工藝師段安國向新北市長侯友宜介紹自己所創作的皮革作品。

▲工藝家施宣宇以高溫陶、琉璃打造作品「玄鳥」。

▲「工藝之華系列展-新北市臺灣工藝之家聯展」開幕儀式。

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