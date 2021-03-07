新北賞櫻不必遠尋　土城希望之河60株粉櫻綻放

▲新北賞櫻不必遠尋，土城希望之河粉櫻綻放。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春分將至，吉野櫻已陸續於新北市各區綻放，土城區貨饒里「希望之河」位於市區賞櫻景點，櫻花、杜鵑和炮仗花等沿河道整排繽紛盛開，讓忙碌的都市人不用至郊區也能一睹櫻花之風采。因應國內疫情，新北市規劃線上賞櫻網站，提供民眾線上看櫻花，儘量避免前往人潮眾多的地方，以落實防疫。

新北市景觀處表示，土城區希望之河位於土城區裕民路55巷口，民眾只要從捷運海山站3號出口走5分鐘即至希望之河廣場。沿岸有從2012年起開始種植、照顧的60多株櫻花，並且沿途種植了桂花、杜鵑、九重葛等開花植物，在貨饒里長許春騰及志工團隊努力維護，幾年下來串聯捷運綠帶成為鳥語花香、總長1.6公里的生態公園。

景觀處表示，新北市栽種的櫻花種類繁多，3月接續開花的吉野櫻，不管是蔚藍白天下的粉嫩櫻花，或是星光熠熠夜晚的唯美夜櫻，都能欣賞得到！想要獲得新北市境內第一手花況資訊，可上網搜尋「賞花快報」FB紛絲專頁及「櫻花稼期」網站線上賞櫻！也請民眾儘量避免前往人潮眾多的地方，勤洗手、戴口罩、保持安全社交距離，以落實防疫。

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