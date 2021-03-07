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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連勝文倡「專職黨主席」　洪秀柱：何不當作個人參選政見

▲▼國民黨全代會場外「瘦肉精零檢出公投連署」記者會,洪秀柱（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨前主席洪秀柱。（資料照／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨智庫副董事長連勝文日前拋出「專職黨主席」主張，認為黨主席不應再去爭取公職選舉提名，特別是總統提名。對此，前主席洪秀柱7日表示，國民黨需要的不是明訂這些條文，而是一位無私的領導者，她認為，何不將「不參選總統及公職」當作個人參選黨主席的承諾或政見，讓黨員自己判斷、做出選擇。

洪秀柱7日在臉書發文表示，對於黨內有同志提議，國民黨的黨主席應為「專職黨主席」，不應有公職在身，也不應參選總統。她認為，專職黨主席或身兼公職，都各有利弊，可以當作個人參選黨主席的政見，但實在無須在選舉辦法或黨章內明訂規範。

洪秀柱表示，「私心」確實是國民黨重新贏得民心的一大障礙，但黨職與公職是完全矛盾、不可兼得的嗎？現在所有表態參選黨主席的人選當中，不具備任何公職身分、也不選總統的，實在所剩無幾。若真要為了「杜絕自私」而設下這樣的限制，那麼，具有企業背景者，也有可能藉著黨主席身分從中得利，我們是不是也要規範具企業身分者不得參選黨主席？

洪秀柱認為，國民黨需要的並不是明訂這些條文，去剝奪未來才德兼備者扶持黨東山再起的可能性。她建議，何不將「不參選總統及公職」當作個人參選黨主席的承諾或政見，讓黨員自己判斷、做出選擇呢？

洪秀柱強調，國民黨需要的，是一位無私的領導者，能夠堅定捍衛國民黨中心思想、並確定國民黨的路線方針，審慎思考如何贏回民心、重返執政，這才是該努力的方向。

洪秀柱表示，與其說黨機器像是「魔戒」，不如說，競逐權力的過程更易使人喪失本心，我們希望中國國民黨能夠開大門、走大路，每一位身負重任的同志，都能夠摒除私心，真正為人民著想，替國家社稷謀長久之福。

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國民黨黨主席洪秀柱連勝文

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