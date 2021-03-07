影／江啟臣當選黨魁週年推短片細數任內經歷　喊話「繼續破浪前行」

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席江啟臣7日當選黨主席滿週年，他上午在臉書PO出短片細數一年經歷，比喻國民黨像航行在瞬息萬變的海面上，但有了過去的成就以及教訓，可以作為指引方向的燈塔，最後更喊話「我們可以繼續破浪前行。」

江啟臣7日上午在臉書發布「破浪前行的365天」短片細數任內經歷，包括高雄市長補選挫敗、韓國瑜罷免案通過，反萊豬公投連署破70萬份創紀錄、12度杯葛蘇貞昌施政報告、推出全國第一個「數位黨部APP」、啟動「願景台灣2030」論壇、啟動「青年反攻七號角」計畫、成立LINE電子商城等，最後更喊話「我們可以繼續破浪前行。」

江啟臣表示，金門的海浪，是他這一年擔任國民黨主席以來最常記起的畫面，因為在金門服役，烙印在心上的不只是和平的可貴，更是保家衛國的責任。受完蛙人基礎訓的他，因緣際會接受的操舟的訓練，成為艇長。如何在變化萬千的海象中，迅速做出判斷，是艇長的責任。如何在變化的浪勢下，決定掌舵的方向，更是艇長的重要工作。

江啟臣表示，擔任主席的這一年來，國民黨確實也像航行在瞬息萬變的海面上，所幸不但有最堅強的團隊，可以同舟一命、相互砥礪，更有過去的成就以及教訓，可以作為指引方向的燈塔，引導我們破浪前行。

江啟臣說，在365天不長不短的日子裡，一起走過改革的大鳴大放，在凝聚共識中穩健前行；一起面對民意的浪潮，在低谷中迂迴前進；一起經歷同伴離席的悲哀，在相互扶持下，立定決心；一起回顧過去的光榮，用記憶歷史，來思考未來；一起反省往日的挫折，用謙卑回應人民的要求。