為黨主席結盟吸深藍票？ 連勝文證實拜會韓國瑜、朱立倫

▲連勝文6日下午受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨智庫副董事長連勝文於春節期間拜會高雄市前市長韓國瑜，掀起請益黨主席參選與結盟可能性的討論。對此，連勝文6日表示，他拜訪國民黨前主席朱立倫與韓國瑜，向他們請益國家與黨的未來發展。他強調，自己一旦下決心要做一件事情，無論減肥，還是參選黨主席，一概是努力往前走。

連勝文分別拜會朱、韓，被認為是積極爭取深藍選票。對此，連勝文說，跟他們見面次數很多，都是去請教對國家未來看法、黨的發展方向、改革制度，範圍相當廣泛，讓他受益良多，但雙方並沒論及政治謀略。連勝文也預告，日後將會一一提出他的理念。

至於朱、韓有無鼓勵他參選？連勝文說，這二位前輩都鼓勵黨內晚輩做很多事情，他對朱、韓的態度也是，無論在不在位子上，曾經的輸贏，都是非常尊敬，他的字典裡沒有現實兩字。

連勝文日前稱會認真嚴肅考慮是否參選黨主席，外界認為牽動於韓國瑜是否復出。連勝文表示，選與不選因素很多，最重要的是自己能為黨做什麼，為國家做什麼。

外傳連家內部也分鴿、鷹兩派，對爭取黨主席一事爭論不休。對此，連勝文回應，不確定家裡是否意見分歧，但此事問他最準確。他一旦下決心要做一件事情，無論是減肥，還是參選黨主席，一概是努力往前走，沒有分派問題。

媒體追問，宣布參選是會不會擔心民進黨又使出「抹紅」老招？連勝文不以為意，指出綠營側翼、豢養的鷹犬做這些事情已經20年了，他早就習慣了，若他們不做，反倒讓他覺得很奇怪。

針對集結「反江派」結盟的傳言，連勝文駁斥，會面韓國瑜只是交換意見，不是為了反抗誰，國民黨不是專制政體、獨裁團體，說這樣的話對江啟臣很不尊敬，江也不是這樣的人，「這如果是這樣，我可能365天都在結盟，這樣講太誇張！」盼外界不必無揣測。