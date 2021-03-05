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國民黨批買辦說是「馬維拉」　陳亭妃反擊：查證能力爛到有剩

▲▼陳亭妃「國民黨中國水果買辦的技術外流史」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳亭妃日前召開記者會，指控技術、種苗外流國民黨無法卸責。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委陳亭妃4日指控，國民黨很多人是中國買辦的身分，在兩岸農業單位之間穿梭，「技術、種苗外流，國民黨無法卸責」，卻遭到國民黨反批卸責馬政府。對此，陳亭妃5日晚間質疑，國民黨是查證能力爛到有剩，還是刻意說謊，請認真一點，否則臉又腫了。

中國大陸宣布3月起暫停進口台灣鳳梨，引爆多年來台灣農業技術、種苗外流的爭議，陳亭妃4日指出，誰是中國農業水果買辦很清楚，過去的資料一攤在台灣人民面前，國民黨很多人是中國買辦的身分，在兩岸農業單位之間穿梭，「技術、種苗外流，國民黨無法卸責」。

隨後，國民黨發言人何志勇在臉書表示，有關陳亭妃批評馬政府執政期間，對岸成立25個「台灣農民創業園」來吸引台灣的農業技術及品種，但為何民進黨重新執政後，也是不減反增到28個呢。民進黨是執政黨，執政黨如今的要務應該是要設法協助台灣種植鳳梨的農民度過眼前的難關，而非千方百計來卸責到馬政府身上。

▲▼陳亭妃「國民黨中國水果買辦的技術外流史」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，陳亭妃5日晚間質疑，國民黨是查證能力爛到有剩，還是刻意說謊，請認真一點，否則臉又腫了。

陳亭妃表示，先不說自己在記者會上提供了表格，從來沒有說馬政府時期成立了25處「台灣農民創業園」，而是從2008年到2010年5月兩年間，暴增了21處，質疑國民黨連照抄都不會。

陳亭妃指出，目前的28處「台灣農民創業園」，則是原有的25處之外，2011年6月增加了3處、2011年11月再增加1處，總共29處，而在2018年關閉了2010年5月成立的「南通江海台灣農民創業園」，數字上的計算就是25+4-1，才是現在的28處，「說民進黨2016年重新執政後，不減反增到28處，是看到鬼了嗎」。

陳亭妃強調，自己說話有憑有據，國民黨說別人造謠，自己根本沒有查證，才是真正的造謠者，這些資訊難道國民黨不會查詢嗎？不論是公部門網站或者過去新聞上，都可以查詢到相關資訊。

陳亭妃說，如果國民黨連google或查資料都不會，查證能力弱化至此，為他們感到悲哀；如果是刻意說謊，台灣社會會對他們表達唾棄與憤怒。

陳亭妃也說，網路上有朋友詢問，為何2016年之後「台灣農民創業園」沒有都關閉，因為「台灣農民創業園」是中國農業部、國台辦設立的，既然很多技術、種苗在2016年以前都已經從台灣偷去了，「當然是繼續種植我們台灣好的品種反過來影響台灣，怎麼會要全關起來呢」。

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