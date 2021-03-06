夜闖廢墟驚見白骨屍！台南警洗手台「找到證件」　身份曝光

記者柯振中／綜合報導

一群網友6日到台南某荒廢的房屋探險，進到廁所時，看見了一句骷髏白骨屍，一旁還擺有燒過的木炭，畫面相當驚悚。警方經過調查，從現場找到一張駕照，所有人是一名50多歲的張姓男子，張男已與家人失聯許久，至於死者確切身分，還在釐清當中。

▲台南廢墟探險驚見無名骷顱。（合成圖／翻攝自Facebook／鄉村天地直播台、記者吳奕靖翻攝）



由於當地曾發生過藏屍事件，網友半夜找人來此地探險，沒想到才剛走進去，就聞到一股怪味，進到廁所時，更是發現了一具骷髏白骨屍，遺體旁還擺有木炭、皮鞋、金剛經等物品。

網友們嚇壞報警，觀看直播的群眾也不斷留言，「一路好走，阿彌陀佛」、「大哥會感謝的」、「好心會有好報。」

▼台南廢墟探險驚見無名骷顱。（圖／翻攝自Facebook／鄉村天地直播台）



警方到場調查，發現洗手台上有身分證、駕照及遺書。遺書內容提及，由於居無定所，因此找房子借住，「我也懇求發現我的人，不要通知我親人，家中就剩一個老母親，我不想她老人家傷心，懇求各位善心人士行行好。」

警方查看駕照、身分證等證件，發現持有者是50多歲的陳姓男子，與家屬連繫後，發現陳男失聯多時，獨自在外生活，家人不知道下落。至於死者身分是否就是證件的持有者，警方仍在進一步調查。