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社會 社會焦點 保障人權

從台中殺到高雄見「網公」被放鴿子！癡情女等3天3夜等到沒錢回家

記者洪靖宜／高雄報導

從台中殺到高雄只為見「網公」一面，但竟還被放鴿子！一名女子因身上帶有多包行李，凌晨獨自在站路旁引起警方關注，上前詢問後女子坦言自己「需要錢回家」，一問之下才發現，約好與網友見面，未料對方卻音訊全無，癡情的她便在約定的地方等了三天三夜，還將身上的錢都花光了，還是等不到男方現身，員警只好先將她帶回派出所休息，協助她返家。

▲女子癡等「網友」三天三夜 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲羅女獨自一人在路邊引起警方關注 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

前鎮警分局草衙派出所巡佐陳庠菻、警員吳俊昱在4日凌晨兩點巡邏時，路經草衙道購物中心的計程車招呼站見一位女子獨自佇立路旁，擔心深夜時段讓女子獨自一人在外會有危險，立刻上前關心。起初員警先上前詢問：「你有沒有需要幫忙」，女子則直言說：「我需要錢回家、我想回去台中」。

▲女子癡等「網友」三天三夜 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方協助羅女買票回台中 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這名羅姓女子向警方表示身上沒有錢，在高雄也沒有親戚朋友，手機也沒電，員警擔心獨自在外危險，因此要她到派出休息，聯絡家人朋友。但一開始她不願向警方透露深夜在外停留的原因，不過細心的員警察覺羅女神情略有恍惚，便推測應該是陷入感情問題，因此進一步詢問羅女是否有情感困擾，羅女聽聞才卸下心防，表示自己是遠從台中來找「網公」。

原來是雙方約定要在草衙道碰面，結果到了高雄後男方卻音訊全無，癡情的羅女便在約定的地方等待，等了三天三夜將身上的錢都花光了，還是等不到男方現身，才會一直留在約定處期盼有奇蹟出現。了解原因後，警方更偕所內同事一起出資幫羅女買客運車票，還自掏腰包到豆漿店買包子與三明治讓羅女帶到車上果腹，羅女到客運站後對前鎮警的熱心與溫暖頻頻致謝，並不斷表示會再回高雄歸還警方的資助。

時間對我們來說完全沒用！

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