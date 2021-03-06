台南中西區透天民宅起火　打火兄弟正面架梯救人

▲台南市中西區民生路二段下午發生透天民宅火警，並冒出大量濃煙，消防人員以正面梯架方式協助民眾脫困，2人預防性送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區民生路二段6日下午發生透天民宅火警，現場為一樓起火，並冒出大量濃煙，台南市消防局出動25車60多人前往搶救，並以正面梯架方式，協助受困民眾脫困，火勢在消防人員搶救下，約30分鐘撲滅，2人預防性送醫，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南市消防局119勤務中心於6日下午3時31分許據報，中西區民生路二段透天民宅1樓發生火警，119派遣永華分隊等10車24人前往搶救，由於現場濃煙很大，永華車組到達現場後，馬上申請加派第2梯次支援，火場消防人車增加至17車39人。

消防人員在接駁射水搶救時，發現火場隔鄰有人受困3樓，馬上正面架梯協助受困民眾脫困，119並加派第3梯次支援，總計出動25車49人搶救；在消防人員搶救下，火勢於下午3時58分控制，下午4時6分許撲滅，並進行殘火處理及排煙。

消防人員從火場隔鄰救下來的2名孩童，因疑有濃煙嗆傷，均以救護車預防性送成大醫院檢查就治。初步查現場燃燒1樓後方及樓梯間共10平方公尺，起火原因及財物損失由消防局調查中。

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