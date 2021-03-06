影／台電超高壓板橋龍潭段竣工！深山18年建105電塔　青年完工變大叔

記者沈繼昌／桃園報導

行政院長蘇貞昌6日出席「台電公司超高壓板橋、龍潭線竣工啟用」典禮，蘇貞昌表示，台電公司興建的第一超高壓輸電線路「板橋至龍潭線」更新工程，今日宣布滿載啟用，政府投入經費大力支持，台電公司與地方政府努力溝通，第一線工程人員離鄉背井，歷經18年終於艱辛完成，感謝第一線工程人員長時間付出，成就國民的安樂幸福，建設更具競爭力的台灣。

▲行政院長蘇貞昌（左二）6日出席「台電超高壓板橋、龍潭線竣工」儀式，與經濟部長王美花（右一）、桃園市長鄭文燦（左一）與台電公司董事長楊偉甫（右二）等人主持啟用儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

▲「台電超高壓板橋、龍潭線竣工」儀式，參與施工的台電檢驗員邱炫嘉現身說法，自己從廿多歲菜鳥成為中年大叔甘苦談。（圖／記者沈繼昌攝）

會前播放由台電自製5分鐘短片，由第一線工程人員與承包商歷經18年長期在深山工作，甚至面對山林蟲鳥野獸侵襲，歷經無數汗水與淚水辛苦搭建上百座電塔艱辛甘苦談，「回家是個遙不可及的夢想」，甚至還有20餘歲的約聘人員邱炫嘉，歷經18年已成四十餘歲的中年大叔甘苦談。

台電公司董事長楊偉甫致詞時說，原來舊的超高壓板橋、龍潭線於民國63年啟用，數十年來為台灣民生與經濟發展提供穩定電力，但隨著經濟成長，舊線路書店容量無法滿足用電需求，台電在民國92年規畫更新線路，在既有兩側興建

新線路取代，新超高壓線路全長40公里，沿途都在深山中，總計有105座電塔，完工送電後可增加197萬千瓦之融通電力，為強化電塔結構均採用鋼僅混泥土基礎，可抵抗強風與地震，為北部提供更高品質與穩定電力，其中最長架空線路跨距長達960公尺，為國內首見壯舉。

▲「台電超高壓板橋、龍潭線竣工」儀式，桃園市長鄭文燦感謝所有台電工程人員辛苦付出。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市長鄭文燦指出，新超高壓「板橋、龍潭線」歷時18年工期完成，台電工程團隊現身說法，第一線工程人員長期在深山工作的甘苦談，希望每個家庭與企業用電時，都能感念用電背後這些默默付出的台電與所有工程人員，並為其貢獻喝采；桃園位於樞紐地位配合中央建設，感謝中央和台電團隊共同合作，完成第一超高壓輸電線路板橋、龍潭線更新工程，未來透過南電北送，可穩定雙北電網系統與供電品質，相信所有艱難工程，辛苦都會過去、爭議都會落幕，而建設會留下來，讓台灣更有力量。

▲行政院長蘇貞昌感謝台電工程人員18年艱辛付出，成就國民安樂幸福，讓台灣更具競爭力。（圖／記者沈繼昌攝）

蘇貞昌表示，上個月美國德州大風雪造成斷電危機，影響全世界半導體產業發展，台灣往年也曾因電塔倒塌引起大停電，對全台民生與企業影響甚鉅，顯見供電穩定之重要性。台電歷時18年興建的第一超高壓輸電線路今日宣布滿載啟用，此工程，由中央政府投入經費大力支持，工程人員離鄉背井，長期在深山工作，付出專業且盡心盡力完成任務，今日由第一線同仁分享工作甘苦，未來更可藉由影片宣導，讓更多人瞭解發電、輸電與配電等用電程序，感謝第一線駐守工程人員付出，成就國民的安樂幸福，建設更具競爭力的台灣。

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