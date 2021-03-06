海口人霸氣婚宴！烏魚子龍蝦每人1條　整桌1萬3天龍國吐血

▲霸氣海鮮婚宴菜色焗烤龍蝦。（圖／阿翰師提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣養殖青農蔡長材與太太張書寧，日前在自家巷弄舉辦婚禮，因為和總舖師林塏翰是從小認識的朋友因此在婚禮菜色上就做了事先討論，但隨著宴席菜色「超豐盛」的烏魚子及龍蝦、一系列豪華氣派的菜色被親友拍照上傳「爆料公社」，引來各界網友熱議直呼不可思議，再次見證「海口人的霸氣」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲霸氣海鮮婚宴菜色一桌10條烏魚子塊。（圖／阿翰師提供）

蔡張兩人婚禮上，除了10大塊的烏魚子，手臂大的焗烤龍蝦，還有搭著摩天輪的和風鮑魚以及霸氣水果塔等，參與喜宴的親友們無不紛紛感到驚嘆，更有人拍照留念將照片貼到爆料公社，隨即引起熱烈討論。而如此超豐盛的菜色，竟然每桌只要1萬3千元。

▲霸氣海鮮婚宴菜色摩天輪和風鮑魚。（圖／阿翰師提供）

原在竹科擔任工程師的蔡長材，10年前返鄉接下家傳養殖事業，飼養虱目魚、白蝦，獲選為2017年農委會產銷履歷達人，產品更獲選為農委會2020年「海宴水產精品」，改良傳統養殖方式，重視食品安全，是嘉義縣知名水產業者。

▲霸氣海鮮婚宴菜色焗烤龍蝦。（圖／阿翰師提供）

而臉書粉絲專頁「漁村女孩張娜娜」則由擅長繪畫與烹飪的張書寧所經營，她分享自己畫筆下繪出的水產畫作，更「Fun心鮮蝦」臉書上藉由料理教學影片與網友互動。

蔡長材與張書寧2人交往5年多，兩人一同從事水產養殖與行銷，文定婚禮希望藉機推廣嘉義的優質農漁產品。另外當天抽捧花還抽鳳梨花，還提供摸彩抽台灣鳳梨挺農民。

潤娥大愛的「新版小棕瓶」輕鬆養出零細紋美肌