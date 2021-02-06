　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

攔查「未開大燈」意外找到7年失聯兒　警連絡95歲老父竟是空號

▲台中警方攔檢一輛未開大燈的騎士，意外發現竟是失蹤人口。（圖／民眾提供）

▲台中警方攔檢一輛未開大燈的騎士，意外發現竟是失蹤人口。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警方日前攔查1名59歲葉姓男子騎機車時未開大燈，意外查出葉早在7年前就從台南隻身來台中工作，不願和家人連絡，被家人通報失蹤人口，員警嘗試撥打葉的95歲老父親台南家中電話卻是空號，一度擔心父子倆是否再也見不到面，經委請台南警方登門了解，原來老父親每天還是倚門遙望兒子回家，而葉男也允諾警方會回家團聚過年。

警第五分局北屯所警員陳佳瑋與黃冠傑日前晚間巡經東山路時，發現葉男騎機車未開頭燈，便攔下告知記得修理避免危險，經查詢葉男身分，意外得知葉男早在2017年4月時即被通報失蹤，而且，當年91歲的葉男父親拖著年邁身軀前往台南的派出所報案時，葉男其實早在2014年就已離家，音訊全無。

員警陳佳瑋透過當初通報的失蹤人口所留電話，想要連絡葉男父親，無奈竟是空號，擔心父子倆會不會因此再也見不到了，趕緊請台南同事前往葉家找人，順便告知這項好消息，只見葉男父親雖已是95歲高齡，每天仍倚門遙望，等待兒子歸來，一聽到平安消息，葉父開心的一再感謝。

葉男表示，獨自來台中生活，生活困頓，所以已多年沒有跟家裡聯絡，他除了感謝警方協助之外，答應會回台南老家過年。

警方攔查機車頭燈的小動作，意外讓失聯7年的父子重聚，在地方傳為美談。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
9年前青澀貌曝光！網挖出雞排妹「出道關鍵片」
快訊／高雄男一槍擊斃好友！頸動脈破裂血狂濺　妻目擊崩潰
基隆驚現木乃伊！男失聯多年躺拖吊場車內成乾屍
插隊投票被罵「道德衰落」！黃捷親自回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆3歲童發燒4天亡！真相逆轉「內臟破裂」　保母丈夫收押

快訊／鳳山男「一槍擊斃」好友！頸動脈破裂血狂濺　妻目擊崩潰

機車男獨闖屏東陰陽瀑布登山迷途！　59人救援日夜狂搜30hrs尋獲

十大要犯之侄設迷魂賭局！海削台商+搬家小開　逼簽千萬本票

攔查「未開大燈」意外找到7年失聯兒　警連絡95歲老父竟是空號

基隆驚現「木乃伊」！他失聯多年躺拖吊場車內　姊一看已成乾屍

酒駕連坐開鍘！鐵齒男栽了酒測值0.5　同車3友「陪罰」600元起跳

高雄男遭擄「餵屎凌虐」！崩潰躺地狂被踩　主嫌聲押獲准

快訊／新北貢寮台2線水泥槽車翻覆　「橫躺外側路旁」2傷送醫

快訊／「她從路邊跑出來！」31歲駕駛撞飛9旬嬤　血流滿地送醫亡

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

雞排妹一走翁立友立馬現身 她馬上回來！準備「硬闖記者會」

亮刀威脅要殺掉！呆萌鴨見爸伎倆 冷眼看幾秒後...淡定轉頭冷處理

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

甜美女星曝整形失敗「鼻頭壞死發黑」　崩潰想輕生…丟175萬片酬還賠865萬

翁立友：我連想自殺的權益都沒有　3度提媽媽「我的母親每天都在哭」

基隆3歲童發燒4天亡！真相逆轉「內臟破裂」　保母丈夫收押

快訊／鳳山男「一槍擊斃」好友！頸動脈破裂血狂濺　妻目擊崩潰

機車男獨闖屏東陰陽瀑布登山迷途！　59人救援日夜狂搜30hrs尋獲

十大要犯之侄設迷魂賭局！海削台商+搬家小開　逼簽千萬本票

攔查「未開大燈」意外找到7年失聯兒　警連絡95歲老父竟是空號

基隆驚現「木乃伊」！他失聯多年躺拖吊場車內　姊一看已成乾屍

酒駕連坐開鍘！鐵齒男栽了酒測值0.5　同車3友「陪罰」600元起跳

高雄男遭擄「餵屎凌虐」！崩潰躺地狂被踩　主嫌聲押獲准

快訊／新北貢寮台2線水泥槽車翻覆　「橫躺外側路旁」2傷送醫

快訊／「她從路邊跑出來！」31歲駕駛撞飛9旬嬤　血流滿地送醫亡

大樓被塞爆宛如倉庫！司機「趕年前送貨」遇車禍…1句道歉萬人心酸

東大門夜市攤商全場振奮！「環保夜市」全國評鑑　奪特優級

羅瑞關鍵時刻連拿7分　暴龍逆轉籃網奪三連勝

平野佳壽結束3年「美」夢　有望回歸老東家歐力士

鮑爾年薪4000萬美元比3隊還多！　道奇「真·邪惡帝國」

基隆3歲童發燒4天亡！真相逆轉「內臟破裂」　保母丈夫收押

地表最美的「浪漫花朵口罩」2／6開賣！5款圖案　戴上秒變溫柔小姊姊

新冠還沒走...更致命「立百病毒」又來襲？人畜共通恐更易突變傳播

亞大名醫、愛心雇主攜手救腦瘤移工　菲國駐台代表處：有台灣真好

情傷憂鬱症剃度出家！黃義達消失N年「突現身曝近照」…歌迷全暴動

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

社會熱門新聞

快訊／女子從11樓墜落！1樓男子慘遭重壓　2人慘死

女子從11樓墜下！人夫被壓倒失去心跳　妻子祈禱後奇蹟出現

31歲駕駛撞飛9旬嬤　血流滿地送醫亡

離婚後產子！她挨告外遇：自己拿針筒灌進去的…贏了

2幼女悲傷認屍！4寶婦恍神騎上國道慘遭撞死

即／板橋男騎士遭輾爆頭　擦撞拖板車慘死

外送員送餐豔遇　小姐姐挑逗：肉償服務費

女醫財產6千萬拒養重殘兒：100元也不養

高雄屁孩曝霸凌原因　遭警無情打臉

馬尾婦鬧板橋文具行　「防狼噴霧劑」亂全場

基隆3歲童猝死大逆轉　非法保母夫收押禁見

刑事局掃蕩「安博＋EV＋瘋潮唱」

19歲屁孩機車衝雪隧怪導航！警看口罩遮車牌秒送辦

即／鳳山少女遭霸凌！校長遭「記大過」、砍補助

更多熱門

相關新聞

潛水美魔女北上原因曝　賺夠錢會付給台中房東

潛水美魔女北上原因曝　賺夠錢會付給台中房東

屏東潮州1名女子，因與母親關係不好，所以獨自搬到台中租屋找工作，但鮮少與家人來往，房東找不到人聯繫家屬，才發現女子離家，最後通報警方協尋，女子也配合警方前往派出所撤銷協尋，女子僅表示，希望來台北看有沒有工作機會。

偵破夏姓男子偽造彩券詐欺案台彩頒感謝狀

偵破夏姓男子偽造彩券詐欺案台彩頒感謝狀

黃偉哲早餐會為員警加打氣！

黃偉哲早餐會為員警加打氣！

直播主廢棄醫院探險　驚見上吊屍「半身分離」

直播主廢棄醫院探險　驚見上吊屍「半身分離」

熟女負氣離家半年　正妹警一句話破心防

熟女負氣離家半年　正妹警一句話破心防

關鍵字：

五分局失蹤人口

讀者迴響

熱門新聞

即／雞排妹深夜吐心聲：邰智源、許效舜最衰

獨／捕獲金鐘視帝東區餐廳打工

雞排妹暗指「曾國城是慣犯」　圈內人曝：不意外

快訊／女子從11樓墜落！1樓男子慘遭重壓　2人慘死

快訊／邰智源硬起來開告！

男大生買台積電「1股按成1張」求救：完蛋了

女子從11樓墜下！人夫被壓倒失去心跳　妻子祈禱後奇蹟出現

翁立友遭突襲慘敗　美女律師一句突破盲點

獨／黃捷「插隊投票」被請出！綠衣男被插氣炸

復興空難6年「唯一倖存空姐」　2164字曝心情

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

翁立友公司道歉了！　「態度放軟」求雞排妹

雞排妹、翁立友為何不提告？　律師點出關鍵

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

基隆花蟹捕撈上岸！竟自帶身分證

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面