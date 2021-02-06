攔查「未開大燈」意外找到7年失聯兒　警連絡95歲老父竟是空號

▲台中警方攔檢一輛未開大燈的騎士，意外發現竟是失蹤人口。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警方日前攔查1名59歲葉姓男子騎機車時未開大燈，意外查出葉早在7年前就從台南隻身來台中工作，不願和家人連絡，被家人通報失蹤人口，員警嘗試撥打葉的95歲老父親台南家中電話卻是空號，一度擔心父子倆是否再也見不到面，經委請台南警方登門了解，原來老父親每天還是倚門遙望兒子回家，而葉男也允諾警方會回家團聚過年。

警第五分局北屯所警員陳佳瑋與黃冠傑日前晚間巡經東山路時，發現葉男騎機車未開頭燈，便攔下告知記得修理避免危險，經查詢葉男身分，意外得知葉男早在2017年4月時即被通報失蹤，而且，當年91歲的葉男父親拖著年邁身軀前往台南的派出所報案時，葉男其實早在2014年就已離家，音訊全無。

員警陳佳瑋透過當初通報的失蹤人口所留電話，想要連絡葉男父親，無奈竟是空號，擔心父子倆會不會因此再也見不到了，趕緊請台南同事前往葉家找人，順便告知這項好消息，只見葉男父親雖已是95歲高齡，每天仍倚門遙望，等待兒子歸來，一聽到平安消息，葉父開心的一再感謝。

葉男表示，獨自來台中生活，生活困頓，所以已多年沒有跟家裡聯絡，他除了感謝警方協助之外，答應會回台南老家過年。

警方攔查機車頭燈的小動作，意外讓失聯7年的父子重聚，在地方傳為美談。

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