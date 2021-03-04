雲林毛小孩三合一絕育專案活動開跑　即日起開放3千隻絕育補助

▲犬貓所需的晶片及狂犬病疫苗由雲林縣政府全額免費提供，今年度雲林縣共計有23間合約動物醫院配合辦理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為辦理偏鄉地區犬貓繁殖控制，繼2月26日於四湖鄉設置的「雲林縣犬貓絕育站」揭牌營運後。為能達全面絕育，自3月1日起啟動毛小孩三合一絕育專案活動。開放3000隻家犬貓絕育補助名額，鼓勵設籍雲林縣且年滿20歲之飼主，就近將犬貓帶至特定動物醫院進行絕育，名額有限、額滿為止。

動植物防疫所指出，絕育能實質減少犬貓族群繁殖源頭與數量，2021年度辦理的「絕育、寵物登記及狂犬病預防注射」三合一專案活動，補助絕育手術費為，母畜每隻1400元、公畜每隻700元，惟因犬貓體形大小懸殊，相關手術耗材花費不同，動物醫院得扣除政府補助金額後向飼主收取相關費用。

▲相關手術耗材花費不同，動物醫院得扣除政府補助金額後向飼主收取相關費用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

動植物防疫所指出說明，犬貓所需的晶片及狂犬病疫苗則由雲林縣政府全額免費提供，今年度雲林縣共計有23間合約動物醫院配合辦理，犬貓需完成絕育植入晶片、寵物登記及注射狂犬病疫苗（或攜帶寵物登記證、狂犬病注射有效期限內之相關證明文件）方享有補助。

雲林縣長張麗善呼籲、有意為家中毛小孩絕育之飼主請儘速報名參與活動，除可避免受罰及減少絕育部分手術經費負擔外，也可降低日後因動物年老又未絕育衍生的疾病風險，並可減少不預期生命的出生等衍生流浪犬貓問題，進而降低人畜共通傳染病之風險及提升動物福祉。

▲雲林開放3000隻家犬貓絕育補助名額，鼓勵設籍雲林縣且年滿20歲之飼主，就近將犬貓帶至特定動物醫院進行絕育，名額有限、額滿為止。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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