派出所前「酒駕轉圈圈」引戰！挑戰公權力拒檢　4警車強力圍捕

▲斗六警分局正所前路口一部自小貨車在路口繞圈，警方出動4部警車9名警力攔下，駕駛遭警以辣椒水制服送醫抽血，算酒測值為0.58MG/L。（圖／記者蔡佩旻翻攝)

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六警分局正所前路口3月3日夜間11時50分，出現一部自小貨車在路口繞圈，公正所員警覺該車行徑可疑立即通報線上巡邏警網攔查，未料該車加速逃離現場，警方出動4部警車9名警力攔下，未料駕駛激動拒測遭警以辣椒水制服送醫抽血，算酒測值為0.58MG/L，全案依公共危險罪及妨害公務移送雲林地檢署偵辦。

斗六警分局副分局長黃仁男表示，公正所員警發現自小貨車在派出所前十字路口繞圈，直覺可疑立即通報線上巡邏警網攔查，未料駕駛見巡邏警網鳴笛靠近隨即加速逃離現場，警網一路尾隨並通報勤務中心啟動攔截圍捕，但該車攔查拒停，警方出動4部警車9名警力，於斗六市南聖路96號前順利將其攔下。

該車駕駛遭警方攔停下車後拒絕配合查證身分，且其身上散發濃濃酒味，員警欲對其實施酒測，但其拒絕配合並出手抵制，警方在告知其權利後施以辣椒水制伏，並帶往斗六成大醫院抽血檢驗，經醫院抽血檢驗值為122.4MG/DL，換算酒測值為0.58MG/L，全案依公共危險罪及妨害公務移送雲林地檢署偵辦。

▲駕駛(白衣)遭警以辣椒水制服送醫抽血，算酒測值為0.58MG/L。（圖／記者蔡佩旻翻攝）