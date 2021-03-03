不只預防子宮頸癌　雲林「9價HPV疫苗」開打！2942少女受惠

▲雲林縣政府爭取王詹樣基金會贊助經費及國民健康署共同支持，提供「9價HPV疫苗」今日起於縣內41所國中接種，預估2942女孩受惠。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府延續去年升級9價HPV疫苗，今年就讀雲林國一或1月底前設籍雲林且於2007年9月1日至2008年9月1日出生的女生，預估2942人符合免費接種資格。9價是目前防護力最高的，同時可防範高達9種HPV病毒型別，對子宮頸癌的防護力可從過去的7成提升至9成以上，縣府感謝王詹樣基金會贊助經費及國民健康署共同支持。

衛生局長曾春美說明，「9價HPV疫苗」不只預防子宮頸癌，HPV（人類乳突病毒），是一組包括＞200種病毒型別，主要藉由性接觸傳染，會感染人體的表皮及黏膜組織，其中40種病毒型別會感染人類的生殖器官，研究顯示女性一生中約有5-7成的機會感染到HPV，而持續感染HPV更會提高女性罹患子宮頸癌、肛門癌、外陰癌、陰道癌、子宮頸腺癌、生殖器疣的機率。

曾春美強調，雲林提供9價HPV疫苗可防範高達9種HPV病毒型別，「依醫囑完整接種」疫苗可有效降低HPV相關癌症與疾病的發生。因疫苗預防型別尚未涵蓋所有HPV病毒型別，所以接受HPV疫苗接種後，仍需維持全程安全性行為，使用保險套及定期接受子宮頸抹片檢查，才能完整保護、完整防治子宮頸癌。

雲林縣長張麗善表示，HPV疫苗是唯二可藉由疫苗提早預防癌症的疫苗，3月份是雲林9價HPV疫苗開打月，呼籲家長在疫苗接種前填寫同意書，讓家中子女享有健康福利，且要接受兩劑疫苗接種才有完整的保護力。衛生局與醫療單位合作，自3月3日起至3月26日進駐雲林縣內41所國中接種。

張麗善表提醒，校園接種當日請假的學生或在籍不在學者會將通知單寄至戶籍地，自3月3日起至4月17日可至醫療院所接種，雲林縣衛生局與簡光甫診所、廖小兒科診診所、中國醫藥大學北港附設醫院及20鄉鎮市衛生所皆有提供服務。

雲林縣衛生局指出，HPV疫苗如同流感疫苗及其他任何疫苗一樣，有可能造成副作用，一般會在發生後1-2天內可自然恢復，包括注射部位疼痛、紅腫（少數的人則會發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹等），一般多會在發生後1-2天內自然恢復，想了解更多或施打後仍有不適症狀，可洽雲林縣HPV疫苗24小時服務專線：0809-015-586

或本局網站－HPV疫苗專區

▲雲林縣政府延續去年升級9價HPV疫苗，校園接種當日請假的學生或在籍不在學者會將通知單寄至戶籍地，自3月3日起至4月17日可至醫療院所接種。（圖／記者蔡佩旻攝）



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