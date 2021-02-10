無主女孤魂正名6年卻無力遷葬　基隆警年前助殮葬伴父長眠

▲埋葬A092無主墓區6年正名無力遷葬，基隆警年前助殮葬與父伴長眠。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「在外飄零6年的小妹2021年過年終於回家跟爸爸安奉在一起了，謝謝您的幫忙！」基隆市殯葬所「A092無名女」埋葬無主墓區6年，基隆警第一分局第三組長許耀彬2年前，查出身分正名不再是無主孤魂，但2年多來家屬經濟困難無力遷葬。許耀彬積極協助，轉介中華民國善願愛心協會完成殮葬，小妹遷葬到八里福德寶塔與先前骨灰供奉於此的父親安奉在一起，讓她年前終於能「回家」。

2015年年3月30日基隆市暖暖火車站發生一件身分不明女子死亡案件，當時該女子狀似等候火車旅客一般，獨自坐在月台，後見一列普悠瑪列車疾駛而來，竟跳下月台跳軌輕生，當場遭列車撞擊身首異處，後因一直查無身分，鐵路警察局報請基隆市政府以無名屍處理，基隆市殯葬所將該無名女墓碑刻上「A092無名女」，埋葬於無主墓區。

▲基隆市殯葬所將該無名女墓碑刻上「A092無名女」，埋葬於無主墓區。

直到2018年6月間，經基隆警第一分局第三組組長許耀彬分析及比對DNA，才確認該無名女屍為基隆市中正區沈姓女子，讓已埋葬於無主墓區長達3年多的「A092無名女」，終於得以有名有姓不再是無主孤魂，正名為39歲沈姓女子，沈女正名後，家屬也前去祭拜並將墓碑換為「愛女照片」。

自2018年6月比中身分迄今2年多來，沈女仍葬於無主墓區，一直沒有遷葬，近期沈女兄長向許組長提到妹妹生前與爸爸感情最好，很想將妹妹遷葬到八里福德寶塔與先前骨灰供奉於此的父親安奉在一起，惟因經濟困難，無力負擔遷葬費用。

▲基隆警第一分局第三組長許耀彬獲知後，積極協助，經家屬同意，轉介「中華民國善願愛心協會」協助。

許耀彬獲知後，積極協助，經家屬同意，轉介「中華民國善願愛心協會」協助提供「弱勢家庭全套免費殮葬服務」，2月1日由該協會理事長郭志祥帶領志工誦經及法師超渡引魂、祭拜下，在基隆市無主墓區為沈女起掘、火化。並邀請沈女家人及大學同學，在台北市第一殯儀館永懷廳，為沈女舉辦一場告別式，陪著家屬護送沈女骨灰罈至八里福德寶塔晉塔安奉，與沈父相伴長眠，另該協會志工還集資3萬6000元慰問金給家屬。

當完成沈女殮葬晉塔安奉及告別儀式後，家屬除了感謝「中華民國善願愛心協會」免費殮葬及補助外，還特地致電向組長許耀彬表達感謝，謝謝讓離家6年的妹妹脫離無主墓區，有名有姓，不再是無主孤魂，今年農曆過年，妹妹終於可以與父親「團圓」，長眠安息在一起了。

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▲▼為沈女舉辦一場告別式，陪著家屬護送沈女骨灰罈至八里福德寶塔晉塔安奉，與沈父相伴長眠。

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