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社會 社會焦點 保障人權

櫃姐為愛離家宣告死亡！父母求神：她還活著　17年後警找到人了

▲黃女因細故與家人吵架負氣離家，這一走就是17年讓警方嘖嘖稱奇。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃女因感情問題與家人吵架負氣離家，這一走就是17年。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

萬華警方日前在貴陽街查獲一名44歲黃姓女子居然是失蹤17年，且遭法院宣告死亡的除戶人口，警方找到她之後帶回警所調查，才發現黃女當年為愛走天涯，負氣離家出走居然神隱17年時間，萬華警方立刻聯絡黃女家人替她辦理「復活」手續讓一家人順利團聚，至於這17年黃女如何在街頭存活下來，黃女認為事關自己隱私不願多談。

根據警方失蹤人口紀錄，黃女2004年2月就被家人報案協尋失蹤人口，從此和家人失聯，家人向警方反映，黃女當年家住新北市板橋區，年輕在百貨公司當櫃姐，後來認識男友後因家人反對，黃女為愛負氣離家與男友同居，家人遍尋不著報警求助，後來成為列管失蹤人口。

不過刀子嘴豆腐心，關心黃女的家人、雙親多次到台灣各地廟宇求神問卜，每次擲筊詢問女兒安危都會得神明正面回應，黃家人也一直都認為黃女依然活著不放棄找人的最後希望。

未料在警方巡邏盤查下，意外找到失蹤正好滿17年的黃女，黃女當初為愛負氣離家，後來也因失業花光積蓄後與男友吵架分手，黃女看到親姊來到警局不禁相擁而泣，黃家人也沒想到親人失蹤17年後還能一家團圓。

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