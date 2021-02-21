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社會 社會焦點 保障人權

女負氣離家被宣告死亡　警17年後同一天找到她！家人：神明真準

記者張君豪／台北報導

2月18日台北市萬華警分局警員在巡邏時，行經西昌街、貴陽街口，發現一名長髮女子行跡可疑便上前盤查，結果根據該女提供的證號資料進行查詢，發現女子已經失蹤長達17年且遭法院宣告死亡，已「死亡多年」的黃姓女子家人接獲警方通知到警局與黃女相認時情緒激動，「我們去拜拜求神，神明都說她還沒死！沒想到神明真的很準，真的是上天保佑！」這場負氣離家長達17年的失蹤人口案件，也讓警方嘖嘖稱奇。

▲黃女因細故與家人吵架負氣離家，這一走就是17年讓警方嘖嘖稱奇。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃女因細故與家人吵架負氣離家，這一走就是17年讓警方嘖嘖稱奇。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃女因細故與家人吵架負氣離家，這一走就是17年讓警方嘖嘖稱奇。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃女因細故與家人吵架負氣離家，所幸遭龍山派出所警員鄭埕祥、陳思妤尋獲（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方表示：龍山派出所警員鄭埕祥、陳思妤當天在執行巡邏勤務時，下午4點行經西昌街與貴陽街二段口時，發現一名長髮女子形跡可疑，便主動上前盤查，發現該名女子竟是失蹤長達17年的失蹤人口，而且已遭法院宣告死亡。

警方進步了解，發現黃女從2004年2月18日與家人意見不合起口角，即負氣離家，再也沒有返家，便與家人失去聯絡。黃女自身也不知道自己被列為失蹤人口，女方更因自己因失蹤滿7年後，旋即被法院宣告死亡除戶。

黃女姊姊問訊趕到警方派出所激動表示：「自從妹妹失蹤後，母親日日擔心難過，幾乎以淚洗臉，到板橋每個宮廟四處拜拜，祈求神明保佑妹妹平安無事」，家人每次拜神擲茭詢問神明妹妹的下落與安危，都得到神明正面的回應，心裡才稍稍得到安慰。

萬華分局呼籲，民眾如發現需要幫助或協尋專刊內的失蹤人口，應把握黃金時間，立即撥打110或就近向警察機關報案，警方將立即派員到場協助尋找，幫助更多失蹤人口返家團圓。

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