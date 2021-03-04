視察台灣客家茶文化館　蔡英文：10年前就有浪漫台三線構想

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統4日視察「台灣客家茶文化館」景觀工程時表示，早在10年前走過台三線時，看到客家鄉親家園美好很感動，當時團隊就有浪漫台三線政策等構想，今天實地看過知道工程進度已超前，感覺很欣慰；桃園龍潭是茶葉重鎮，在桃園也有「綠金」美名，希望透過文化館客家茶文化與產業再次行銷出去。

▲蔡英文總統4日視察位於桃園市龍潭區的「台灣客家茶文化館」景觀平台工程時表示，10年前就有浪漫台三線政策等構想。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡英文總統4日視察位於桃園市龍潭區的「台灣客家茶文化館」景觀平台工程。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文今天上午在桃園市長鄭文燦、客委會主委楊長鎮等人陪同下視察位於龍潭區小人國主題樂園旁的「台灣客家茶文化館」景觀工程，蔡英文致詞時指出，府方安排這段行程主要目的，是為實地了解浪漫台三線推動進度，今天稍早在新竹縣關西鎮與很多參與台三線計畫的年輕朋友座談，很高興看到這麼多年輕朋友參與與提供想法，他們知道這是很有挑戰性的工作，也願意接受挑戰，即便再困難他們都要撐下去，不論中央、地方政府都會全力支持。

蔡英文說，10年前曾走過台三線，看到客家鄉親家園如此美好很感動，當時團隊就在討論是不是應該為客庄做些什麼事情，因此開始推動台三線客庄文化工程計畫與想法，後來陸續走訪桃竹苗好，向在地長輩、年輕人與各行各業請益，最後提出「浪漫台三線」政策，成為對客家鄉親的承諾。

蔡英文強調，透過前瞻基礎建設計畫預算補助桃園，讓客家茶文化館、海洋客家文化、客家先人的歷史都可以呈現與傳承，國內外訪客可以共同體驗這些場域，非常期待經過這幾年努力，逐漸看到開花結果，在台三線上亮點一個個出現，由點串成線，讓桃竹苗客庄有全新的活力，在工程最後階段，中央會持續力挺地方，期待接下來桃竹苗都可以攜手合作，落實浪漫台三線政策。

▲鄭文燦表示，「台灣客家茶文化館」是桃園「綠金」產業，期待茶文化館完工後能協助產業升級。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，「台灣客家茶文化館」座落於桃園市龍潭區高原路，以大面積的茶園地景為主體，順應山坡建造地下1層及地上2層的建築，外觀以磚、土壤、卵石、木材等在地建築素材塑造，室內則以茶道精神融入空間氛圍，總經費約6.35億元，預計今年5月底完工；茶葉是桃園的「綠金」產業，龍潭作為北台灣茶業重鎮之一，兼具客家、茶鄉與生態等多元特色，期待茶文化館完工後能協助產業升級，透過茶文化園區振興並串聯相關產業，共同創造良好就業機會，讓客家茶文化產業走向國際。

▲蔡英文總統視察「台灣客家茶文化館」景觀平台工程，與市長鄭文燦在園區內栽植茶樹苗。（圖／記者沈繼昌攝）

活動最後，蔡英文與鄭文燦等人在園區種下茶樹苗，期許其成為台灣茶產業的典範，透過茶產業與客家文化結合，帶動茶鄉觀光發展，也為茶文化產業再創另一高峰。

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