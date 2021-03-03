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AZ疫苗今抵台　醫護列最優先名單！鄭文燦：配合指揮中心施打順序

▲桃園市長鄭文燦3日表示，AZ新冠疫苗將根據中央疫情指揮中心施打順序，醫護列為最優先名單。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦3日表示，AZ新冠疫苗將根據中央疫情指揮中心施打順序，醫護列為最優先名單。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

大韓航空班機載運20萬劑AZ新冠肺炎疫苗3日抵台，市長鄭文燦受訪時表示，目前中央疫情指揮中心對疫苗的取得已經做了完善的規劃，不管是外購或國產基本上一定會在時限內取得，目前已列出10種類別作為施打的對象，順序也已經排出來，醫護人員列入第一輪最優先名單，如果第一輪開始施打，他一定會到各地去為醫護人員加油。

鄭文燦指出，不同疫苗有不同施打方式，一切會以中央規畫施打順序為主，市府會百分之百按照施打計畫執行，桃園醫護人員守護市民健康、守護防疫第一線，他很感謝醫護人員，之後若排第一輪施打，他會安排到各地去替所有醫護人員加油。

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鄭文燦強調，目前中央疫情指揮中心對疫苗的取得已經做了完善的規劃，不管是外購或國產基本上一定會在時限內取得，目前已列出10種類別作為施打的對象，順序已經排出來，第一輪是醫護人員，市府已在2月20日完成11家急救責任醫院的醫護人員造冊，這個部分會列為最優先的名單。

此外，市府衛生局長王文彥上午在市政會議與防疫會議上報告，根據中央流行疫情指揮中心規畫COVID-19（新冠肺炎）公費疫苗接種對象，依序為醫事人員、中央與地方防疫人員、高接觸風險第一線工作人員、因特殊情形必要出國者、維持社會運作必要人員、機構及社福照顧系統人員及其受照顧者、維持國家安全正常運作必要人員、65歲以上長者、19到64歲具高風險疾病者與罕病及重大傷病者與50到64歲成人在內。

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