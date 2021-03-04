國民黨批鳳梨大戰台農發神隱：危機處理SOP「先做圖再甩鍋」





▲國民黨文傳會主委王育敏。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨4日指出，鳳梨爭議至今未見台農發出面說明鳳梨分散出口策略，國民黨質疑，蔡政府鋪天蓋地出動圖文大隊，動員民眾緊急採購，儼然要求民眾自組農產國家隊，卻不見把鳳梨當作主要出口產品的台農發、台農投，對鳳梨出口受阻有任何應變策略，令人錯愕。

國民黨4日舉行「台農發神隱失能，農產新南向失敗」記者會，由文傳會主委王育敏、文傳會副主委王鴻薇、大陸事務部主任左正東共同與會。王育敏批評，蔡政府只想做大內宣，凡事哏圖先做、先發，檢視後發現沒有成果，就甩鍋前潮。

國民黨指出，蔡政府自2016年成立台農發、2018年成立台農投、2019年成立台灣農產品外銷平台，農產國家隊陸續推出。然而，在近日的緊急促銷中，卻不見他們提出應變策略。

▲國民黨大陸事務部主任左正東。（圖／記者湯興漢攝）

國民黨指出，中央成立台農發以來累積虧損高達7800萬，相當於資本額的1／3，也不見兌現過去承諾的：推動「農產品進出口」、「技術輸出」、「海外投資與資材外銷」三大核心任務，以及「擴大新興出口市場」之效益。

根據農委會資料顯示，從2016年成立迄今，近5年時間內，中國大陸以外市場佔比僅微幅成長6%；國民黨批評，農委會主委陳吉仲面對一個績效不彰的台農發，竟然浮誇的玩弄數字，向國民謊稱分散策略奏效。

國民黨說，單就台灣鳳梨出口來看，蔡政府上任5年來，台灣鳳梨銷往大陸比重亦是連年增加、銷日本比重則連年下降，絲毫不見新南向政策成效，資料直指事實明顯與陳吉仲的認知不符。

國民黨指出，蘇貞昌說現在台灣有16個國家可以外銷，政府將打通其他外銷通路，恍如再度致力打造農產國家隊，問題是中國大陸禁止我國鳳梨出口迄今，尚未看到農產國家隊1.0「台農發、台農投」等公司出面說明分散農產品市場的政策，從過去資料更沒有看到推動出口的成效。

自2016年蔡政府上任以來，雖然一再強調推動新南向政策，各新南向國家在我國每年農產品出口國的排名幾乎沒有變化，占比更是毫無波動。自2018年起，我國對新南向國的農產品出口價值年增率呈現持續下降趨勢，2020年中國大陸更以超過10億美金的出口值，以及20.7%維持最高出口占比。

對此，國民黨表示，顯然我國農產品出口沒有因為新南向政策而降低對中國大陸的貿易依賴度。呼籲蔡政府不應該只是口號治國，單靠新南向政策並無法解決長期外銷受礙困境。

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