色阿公硬上小孫子13歲女友！惡意散布裸照威脅　下場曝光

▲桃園市郭姓男子去年6月至8月間以散佈小孫子女友裸照要脅，帶至摩鐵硬上性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市郭姓男子去年無意間從小孫子與曾經交往過少女手機中查出裸照，竟以此要脅要散佈裸照為由，逼迫未滿14歲少女上摩鐵硬上性侵與指侵得逞，事後，郭男食髓知味繼續要脅少女從範遭拒，事後郭將少女裸照列印成照片散佈在少女住處附近供人瀏覽，少女家人拾獲才報警提告；桃園地院法官怒斥郭以嚴重侵害少女身心發展，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪等罪判處8年4月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，郭姓男子去年無意從孫子手機中發現仍在國中就的少女裸照，從6月至8月間以散佈裸照為由要脅少女，若不與他發生性性為則要散布裸照，少女擔心受怕委屈赴約，被郭帶到摩鐵硬上性侵與指侵得逞；未料，郭事後食髓知味，去年9月再度威脅少女出面，少女卻藉故拒絕，郭惱羞成怒下兩度將少女裸照拿至相館沖洗實體照片，直接拿到少女住處附近張貼供人瀏覽，直到少女家人拾獲，帶少女赴醫院驗傷提告。

檢警偵訊時，郭男坦承犯行不諱，家屬則指證歷歷，警方則提供已查扣之裸照，少女也提出被郭威脅之對話截圖，還有摩鐵消費紀錄、監視器等畫面佐證；地院法官審酌，郭不顧少女仍未滿14歲，竟以散布裸照威脅以達強制性交兩度性侵，考量其犯後坦承並與家屬達成和解等，法官審結，依對未滿14歲女子犯強制性交罪判7年2月、2個散佈少年為猥褻行為照片罪各判7月，應執行8年有期徒刑，強制未遂罪則判處4月有期徒刑。

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