桃園「漂書大使」黃子佼　屹立演藝界33年功勞來自閱讀

▲「漂書大使」黃子佼表示，他能屹立演藝界33年功勞來自閱讀。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

藝人黃子佼4日以「漂書大使」身份，應邀出席「桃園市漂書運動」啟動宣傳會指出，他從小就愛閱讀，今天能有一點內容、屹立演藝界33年，這一切功勞來自閱讀，同時他也是漂書的實踐者，雖然現今是數位時代，但他相信有很多人跟他一樣，喜歡紙本的享受，希望就從桃園開始，更多人珍惜二手書、放漂並把書帶回家，一起來閱讀。

▲市長鄭文燦表示，桃園市自今年正式加入漂書城市的行列。（圖／市府提供）

「桃園市漂書運動啟動記者會」於機捷A18高鐵桃園站舉行，市長鄭文燦克服緊湊行程，趕抵會場表示，「漂書」緣起於歐洲，其概念為書籍自由流通、資源共享及知識傳遞，讓愛書人透過漂書感受到閱讀的樂趣。桃園市自今年3月起推動「與書本的短程旅行－桃園市漂書運動」計畫，正式加入漂書城市的行列，在桃園市13區共設立75個漂書站點，為桃園捎來更多文化氣息，歡迎大家日後在漂書站安心放漂及自由取閱書籍。

▲桃園市自今年正式加入漂書城市的行列。（圖／市府提供）



鄭市長提到，文化是城市的重要面向，推動閱讀城市也是市府的重要工作，且文化底蘊仰賴閱讀的累積，尤其身處網路數位時代，如何閱讀、寫作及表達是文化上的重要訓練，未來市府持續受理漂書站的設立申請，以300個漂書站點為目標，讓漂書運動深入桃園社區角落，進而傳遞漂書運動背後追求知識、共享知識的精神。

▲漂書站的二手書。（圖／市府提供）



文化局長莊秀美表示，桃園市漂書運動啟動，欲參與漂書活動的市民朋友可向各區圖書館索取「漂書貼紙」，黏貼在書籍封面再放入桃園市任一漂書站，即可分享自己的愛書給大眾。而市府初期除規劃75個漂書站點，也將辦理3場漂書講座及2場走讀活動，攜書參與者可獲得精美漂書小物；同時，桃園市漂書運動活動官方網站自即日起至3月24日止，將線上辦理「桃園漂書故事募集活動」，凡市民朋友拍攝漂書照片，閱畢後至官網分享心得，前100名即可獲得漂書小書包的贈品，歡迎大家踴躍參加。

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