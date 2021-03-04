拜登首份國安指南挺台灣　北京恐加強對台擠壓威嚇

▲美國總統拜登發表上任後首份國家安全戰略指南，內容涉及抗中、挺台的政策方針。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／北京報導

美國總統拜登上任後首份「國家安全戰略指南」，表態支持台灣這個主要的民主政體、關鍵的經濟與安全夥伴。大陸國安學者時殷弘4日受訪坦言，雖拜登與川普許多政策截然不同，但在台灣問題上，仍繼續提升所謂的軍事、外交支持。而為了反對美政策取向、遏制台獨，預料大陸未來對台灣的擠壓威嚇將繼續增強。

當地時間3日，白宮發布美國總統拜登上任後，首份國家安全戰略指南，據《中央社》報導，指南明確指出，明確指出，美方將支持台灣這個主要的民主政體、關鍵的經濟與安全夥伴，這符合美國長期承諾。

▲拜登首份國安戰略指南談到支持台灣。（圖／翻攝自Interim National Security Strategic Guidance）

指南還提到，中國大陸已變得過於自信，也是唯一有能力結合經濟、外交、軍事與技術能力，以對穩定和開放國際社會提出持續挑戰的競爭對手。報告中並對如何抗衡陸方的行為、挑戰、阻止其對民主和繁榮的侵略威脅，列出因應做法。

對此，中國人民大學國際關係教授時殷弘分析，過往，川普政府不斷加強提出對台的軍事、外交支持，如今無論是拜登政府的政策、宣言、行動，無一也充分地表明這一點。總體來說，美國對台的軍事、外交支持持續提升，並在政治形態上，「把台灣當成一個箝制、遏阻中國發展重要的資產」，導致中美之間，基於台灣立場的對立越來越尖銳。

在此之下，時殷弘認為，中國大陸一方面，會不斷的堅決表示反對美國這樣一種政策取向，同時，也會進一步加強從蔡英文2016年5月20日上任以來，大陸對台幾乎是「全面的擠壓威懾政策」。

時殷弘還補充，儘管美方可能持續對台支持，但與此同時，中美仍將避免因為台灣問題發生「軍事衝突」，視為最高準則，無論是陸方反分裂法，美方的「一個中國」政策、反對台海雙方任意挑釁改變現狀等基本立場均無改變，「這點蔡英文政府也很清楚」，因此，若蔡英文政府持續推動漸進台獨、事實台獨、法理台獨，將是一個非常危險，「幾乎是自殺性的選項。」

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