國民黨批陳吉仲玩弄數字　高喊開拓澳洲市場「只賣56kg鳳梨乾」

▲國民黨文傳會主委王育敏。（圖／記者湯興漢攝）



記者羅婉庭／台北報導

針對台灣鳳梨出口受阻，國民黨4日召開記者會指出，總統蔡英文去年3月在臉書宣稱台灣鳳梨成功開拓澳洲市場。然而，實際查詢關務署數據，去年出口至澳洲的僅是56公斤的「鳳梨乾」，今年則是完全掛零。

根據農委會資料顯示，從2016年成立迄今，近5年時間內，中國大陸以外市場佔比僅微幅成長6%；國民黨說，農委會主委陳吉仲面對一個績效不彰的台農發，竟然浮誇的玩弄數字，向國民謊稱分散策略奏效。

國民黨表示，不知陳吉仲從何解讀近5年農產品出口狀況，農委會農業統計資料查詢系統中，可以看到蔡政府一上任，我國農產品出口就嚴重依賴大陸，2017年後對日本的出口更是持續下降。

國民黨說，單就台灣鳳梨出口來看，蔡政府上任5年來，台灣鳳梨銷往大陸比重亦是連年增加、銷日本比重則連年下降，絲毫不見新南向政策成效，資料直指事實明顯與陳吉仲的認知不符。

國民黨也揭露，去年3月，蔡英文總統在臉書稱台灣鳳梨成功再開拓澳洲市場。然而，實際查詢關務署數據，去年出口至澳洲的僅是56公斤的「鳳梨乾」，今年則是完全掛零。蔡總統臉書宣傳的鳳梨外銷市場再「開拓」，卻連一公斤鮮果都沒有，「再度證實蔡政府只會大內宣」。

國民黨指出，蔡政府自2016年成立台農發、2018年成立台農投、2019年成立台灣農產品外銷平台，農產國家隊陸續推出。然而，在近日的緊急促銷中，卻不見他們提出應變策略。呼籲蔡政府不應以是口號治國，依照我國在新南向國家近年的出口下降趨勢，單靠新南向政策並無法解決台灣農民中、長期的外銷受礙困境，蔡政府應該拿出更具體的行動與作為，幫助我國農產品外銷維持穩定及成長。





▲國民黨大陸事務部主任左正東。（圖／記者湯興漢攝）

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