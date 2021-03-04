鄭文燦海洋6面向護藻礁　孫大千：和閃電5連鞭一樣兩光

▲孫大千、鄭文燦。（合成圖／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨前桃園立委孫大千4日再戰桃園市政府，批評桃市府「海洋6面向」護藻礁政策，「就和閃電5連鞭一樣兩光」。「閃電5連鞭」引喻的是渾元形意太極拳掌門人馬保國，曾以「閃電5連鞭」和業餘拳手對戰，30秒內慘遭KO，還被打到暈倒在地，淪為網友們的笑柄。

孫大千近來為了桃園大潭藻礁議題槓上桃園市政府和桃園市長鄭文燦，先前雙方爆發口水戰時，桃園市政府在官方臉書「桃園事」提出保護海洋6面向，包括一、環境監控、科技執法；二、擴大參與、潔淨海岸；三、海洋教育、資訊透明；四、海洋保育、污染防治；五、社區參與、人海共生；六、循環利用、藍色經濟。

孫大千4日在臉書表示，鄭文燦還有臉說，「桃園市政府過去執行藻礁的汙染源稽查已常態化」，市府官員還能夠厚著臉皮鬼扯海洋6面向護藻礁政策，不用等天然氣接收站蓋好，藻礁早在桃園市政府對砂石場排放汙水的失職縱容之下，被破壞的無以復加。

孫大千提到，既然桃園市政府發言人詹賀舜喜歡提油救火，他就問一句，2018年輔選國民黨桃園市長候選人陳學聖時，當時所揭露的草漯藻礁被土資廠汙染的案件，桃園市政府的態度是什麼？提到草漯，大多數人會想到草漯沙丘美麗的景緻，是桃園人引以為傲的網美景點。

孫大千指出，多數人不知道的是，沙丘附近深埋砂石廠違法設置的暗管，將處理砂石後的汙泥直接排入海中，泥巴不像沙子，會被海水帶走，長期附著在藻礁上，讓藻礁直接覆滅，當時他和陳學聖開記者會揭露這件事，桃園市政府的回應竟是「過去稽查32次都無查獲排廢」。

孫大千提到，去年7月一則新聞提到，檢警發現有土石場涉嫌將清洗土方後的廢水、污泥直接排到草漯沙丘海岸，並逮捕張姓負責人到案，桃園地檢署檢察官複訊後，依違反「廢棄物清理法」諭知張男以50萬元交保。

孫大千引述該新聞提及，張男在桃園觀音區經營2間土石場，1間以回收土石方資源為主，另1間為砂石打碎，張男回收還可利用的土方後，運送到土石場內清洗、過濾，篩出有價值的土方變賣，卻涉嫌將清洗土石的廢水、無用的污泥，直接透過暗管排放到草漯沙丘海岸，由於暗管會被漲潮所掩蓋，增加稽查人員查緝難度。

孫大千喊話桃園市政府發言人，這麼喜歡嗆他，要不要出來回應，當初提出的指控有哪裡不對？當時32次查無排廢，有沒有弊端？鄭文燦口中的常態化稽查在哪裡？為什麼檢警單位查得到，桃園市府稽查不到？鄭文燦到底為了捍衛桃園藻礁做過什麼？海洋6面向恐怕和馬保國的「閃電5連鞭」一樣的兩光吧？