便當外送女命喪科技廠！墜7m深梯井亡　員工等不到午餐嚇傻

▲桃園市劉姓婦人2日中午送便當至平鎮區某科技工廠，欲搭乘貨梯上樓卻不慎摔落7米深梯井，送醫仍不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區某科技工廠2日發生外送便當婦人喪命貨梯梯井意外！警方指出，劉姓婦人2日中午外送便當至工廠時，準備搭貨梯從1樓至2樓，但劉卻突然踩空摔落至7米深梯井內當場昏迷，廠方發現後報警處理，消防人員到場將劉婦送醫急救後還是宣告不治，警方已於3日報請桃園地檢署檢察官相驗釐清死因。

平鎮警分局指出，56歲的劉姓婦人在平鎮區某便當店工作，2日中午接獲平鎮區某科技電子工廠訂便當，劉婦送便當至該工廠時，從1樓準備搭貨梯到2樓，當時按下貨梯按鈕，未料貨梯尚未抵達1樓時，劉婦拉開貨梯鐵門，隨即踩空墜入約7米深的梯井，當時工廠人員等不到便當卻聽見一聲慘叫，查看時發現劉婦倒臥在梯井已昏迷不醒，趕緊報警處理，經消防人員送醫送醫仍宣告不治。

▲桃園市劉姓婦人2日中午送便當至平鎮區某科技工廠，卻不慎摔落7米深梯井送醫不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，根據廠方監視畫面顯示，劉婦當時獨自1人搭貨梯，當時因外面下雨，劉婦戴著安全帽與雨衣，可能因視線不佳且燈光昏暗未察覺貨梯尚未降下1樓，貿然打開電梯鐵門踩空摔落梯井。檢警認為，貨梯尚未抵達樓層時，貨梯鐵門應有安全裝置無法開啟，檢方質疑這起意外應有人為疏失，將調查真正死因與相關責任歸屬。

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