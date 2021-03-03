陳時中曝首批AZ疫苗「到貨意義」　曝不會從桃園先打原因！

▲指揮中心記者會上指揮官陳時中說明AZ疫苗首批來台的過程。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心直接向AZ洽購的1000萬劑疫苗，今（3）日到貨11.7萬劑，指揮官陳時中談首批疫苗到貨意義，直言「如果部桃第一線人員都有打疫苗的話，群聚就不會發生了。」不過，被問到是否會讓桃園優先施打？他則回應，「不會從桃園地區開始」，會直接分配到全國，這樣比較公平。

由於食藥署先前已簽署AZ疫苗3國製造廠緊急授權（EUA），抵台最快7天就可開打，被問到時程是否落在下週三？陳時中表示，第一批會稍微謹慎一些，需要完成檢查手續才會放行。

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陳時中表示，開打時間要視相關檢驗封緘時間而定，依照正常程序要30到40天，但全球為了疫情，檢驗時程都有所縮短，有一部分會用書面審查。食藥署是說一切把資料開完會至少要7天，倘若書面資料裡面有疑義，資料往返時間就會拉長。

陳時中另提到，大部分疫苗有些是所謂的落地交貨，基本上由廠商來負責運送台灣，有些疫苗會考慮負責由廠商負責冷鏈，但也是落地就檢驗，要把相關EUA證明文件送到倉儲，食藥署會取樣確保品質相同，並核對文件無誤才會放行。至於是否有機會在15日前施打？陳時中回應，「除非有特別疫情上的必要性，否則不需要這麼趕。」

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