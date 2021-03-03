南韓傳2起「打AZ疫苗死亡案例」　張上淳：2類人建議暫緩接種

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日表示，首批AZ疫苗11.7萬劑，一切準備就緒就可開始施打，但南韓卻傳出民眾接種AZ疫苗後出現2起「死亡」案例。對此，指揮中心表示，若過去對類似疫苗有過敏經驗、對藥物有厲害過敏反應的人，建議暫緩接種。

根據韓媒《中央日報》，京畿道與防疫當局稍早證實，一名入住京畿道平澤市療養院的63歲患者，於2月27日下午2時30分接種AZ新冠疫苗，於隔日晚間10時30分出現發高燒、全身發痛等異常症狀，在使用止痛解熱劑後留待療養院觀察，然而病勢時好時壞，最後院方決定將該患者移送其他醫院治療。該名患者於昨（2）日上午轉院後，出現敗血症與肺炎等症狀，最後於3日上午10時宣告死亡。

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對於南韓傳出接種疫苗後死亡一事，指揮官陳時中表示，其實現在都有多多少少消息傳出，但目前了解到的是，死亡和疫苗沒有直接相關。

專家小組召集人張上淳也補充，目前沒有很特別的不良反應，如果過去對類似疫苗有過敏經驗，或是有些國家會建議過去對某些藥物有厲害過敏反應的人，可以暫緩接種，一般建議也是接種完觀察一段時間確認沒問題再離開，由於第一批都是醫護人員，如果接種後有任何不舒服，要儘早尋求專業協助。

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