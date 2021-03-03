打完第一劑有7成保護力！　一張圖看「AZ疫苗10大副作用」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日表示，首批AZ疫苗11.7萬劑，已於上午10點21分由韓國（大韓航空KE691班機）抵達桃園機場，完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心。指揮中心也明確提出相關副作用，包括接種部位腫脹、疲倦、肌肉痛和關節痛等10大副作用。

▲AZ疫苗首批來台。（圖／指揮中心提供）

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指揮官陳時中表示，本批疫苗係供應商承諾供應的一部分，該疫苗係為多劑型包裝（每瓶10人份），存放於2-8℃的環境，依臨床試驗結果每人需施打2劑，目前會提供給11.7萬人施打。

陳時中指出，經「傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）」討論，建議2劑間隔至少8週，接種對象將依ACIP對COVID-19疫苗建議實施對象優先順序，從第一優先之醫事人員開始循序推動接種工作。而針對是否有把握8週內取得第二批疫苗，陳時中則表示「我們希望啦！」

▲新冠肺炎專責醫院及其他醫療院所資格名冊。（圖／指揮中心提供）

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