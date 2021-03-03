快訊／指揮中心證實首批AZ疫苗11.7萬劑抵台

▲AZ疫苗首批來台。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者洪巧藍／台北報導

台灣從COVAX平台取得首批AZ疫苗，已於今日上午抵達台灣。中央流行疫情指揮中心於今（3）日記者會中證實此事，指揮官陳時中說明，首批AZ疫苗上午10點21分由大韓航空KE691班機運抵桃園機場。

根據指揮中心公布資料，我國向國際洽購疫苗近2000萬劑，分別是與AZ購買1000萬劑、莫德納採購505萬劑以及從COVAX平台分配476萬劑；另與國內疫苗廠談1000萬劑疫苗合約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

我國獲得COVAX首批分配20萬劑AZ疫苗原定2月底確定供貨時程和劑量，至昨日下午為止都沒有接獲訊息，然而今早就傳出該批疫苗已經於上午10時25分透過大韓航空691班次順利抵達台灣。陳時中上午匆匆現身指揮中心，面對媒體包圍詢問時不說細節，僅拋出一句「下午記者會再講」。

中央流行疫情指揮中心今(3)日下午宣布，首批AZ疫苗11.7萬劑，已於上午10點21分由韓國(大韓航空KE691班機)抵達桃園機場，完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心，本批疫苗係供應商承諾供應之一部分。該疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，存放於2-8℃的環境，依臨床試驗結果每人需施打2劑。

指揮中心指出，經「傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)」討論，建議2劑間隔至少8週。接種對象將依ACIP對COVID-19疫苗建議實施對象之優先順序，從第一優先之醫事人員開始循序推動接種工作。