你打得到嗎？新冠疫苗「10大優先施打對象」一張圖秒看懂

▲11.7萬劑的AZ疫苗已於上午抵達桃園機場。（圖／路透社）

記者李佳蓉／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日證實，首批11.7萬劑AZ疫苗於上午10點21分由大韓航空運抵台灣，AZ疫苗必須接種2劑，會先提供予11.7萬人接種，以獲得第一劑71%的保護力，待後續疫苗到貨再接種第二劑。至於哪些人能先打？除了醫事人員及防疫人員外，指揮中心日前也新增第四順位「因特殊情形必要出國者」，當中包含代表國家出國之運動員或選手。

指揮中心今日表示，首批AZ疫苗11.7萬劑，已於上午10點21分由韓國（大韓航空KE691班機）抵達桃園機場，完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心，本批疫苗係供應商承諾供應之一部分。該疫苗係為多劑型包裝（每瓶10人份），存放於2～8°C的環境，依臨床試驗結果每人需施打2劑。

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指揮中心指出，經「傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）」討論，建議2劑間隔至少8週。接種對象將依ACIP對COVID-19疫苗建議實施對象之優先順序，從第一優先之醫事人員開始循序推動接種工作。

▲新冠公費疫苗10大優先接種對象。（圖／指揮中心提供，下同）

至於會不會有政治人物帶頭，陳時中回應，理論上不會有政治人物帶頭施打，還是照著規定的順序，開始打一定會跟大家宣布，這點沒有問題。他說，政治人物的部份「套一句蘇院長公開講過的話，原則就是『疫苗不足我不搶，沒人敢打我率先』」，基本上大家維持這樣態度處理這事情。

指揮中心上個月26日晚間疾病管制署官網的嚴重特殊傳染性肺炎專區放上COVID-19疫苗說明，接種對象部分從9類增加為10類，第四順位新增「因特殊情形必要出國者」當中包含代表國家出國之運動員或選手。

備註說明，「實施接種1-2個月後，倘國內疫苗有餘裕，屆時再由指揮中心評估釋出一定數量，因應民眾自費接種需求。相關配套措施由疾病管制署另行規劃。對象如下：（1）商務人士、（2）出國工作、留學或就醫等人道因素」。

▲AZ疫苗介紹及副作用。

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