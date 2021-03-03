外媒問7成美國人不滿中國　郭衛民：中國民眾國家滿意度很高

▲去年美國一項民調指出，美國人對中國持負面看法比例從47%升至73%。（圖／路透）

記者陳政錄／北京報導

受新冠肺炎、新疆、香港等議題影響，美國Pew Research Center一項民調指出，有73%美國人對中國持負面看法。對此，大陸全國政協發言人郭衛民3日在新聞發佈會上，面對外媒提問時，把責任歸因於對中國不太了解、反華政客的誤導等，他還補充，近期也有一國際民調顯示，中國民眾對國家的滿意度很高。

大陸全國人大、政協「兩會」開幕在即，政協會議於3日舉行會前新聞發布會，會上美媒NBC提問，過去中方談到要改善與世界溝通，惟兩年來，在新冠病毒大流行的議題持續有一些爭論，一些觀察人士認為中國形象下滑，「是什麼出了問題？」

▲大陸全國政協十三屆四次會議新聞發布會，發言人郭衛民回答記者提問。（圖／記者陳政錄攝）

面對敏感提問，郭衛民回應，現在有一些國際民調對中國的國家形象進行評價，情況是多樣的。對於中國國家形象下滑，他認為「原因也是複雜的。有些是因為一些外國民眾對中國不了解，有些則是因為受到了某些反華政客的誤導。」

郭衛民還說，大家都能看到，一段時期以來，個別反華政客在疫情、香港、新疆等問題上對中國大肆抹黑，編造謠言，混淆視聽，這對部分美國民眾和西方民眾也產生了消極的影響。

他接著表示，近期也有一些國際獨立的民調機構，他們的民調顯示不少國家和地區的民眾普遍更喜歡中國。郭衛民說，中國有一句俗語：「百聞不如一見」，相信隨著越來越多的外國人到中國來參觀訪問，中方加強對外交流、合作，會有越來越多的人喜歡中國。

郭衛民還列舉，近期，有國際民調顯示，中國民眾對國家的滿意度很高。中國不斷擴大朋友圈，去年簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），完成了中歐投資協定談判，成功舉辦了第三屆國際進口博覽會，並指中國是一個愛好和平的國家，將積極推動構建人類命運共同體。

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