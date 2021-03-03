疫苗抵台前一小時才知情！陳時中曝「運送過程」：是落地交貨

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日表示，首批AZ疫苗11.7萬劑，已於上午10點21分由韓國（大韓航空KE691班機）抵達桃園機場。指揮官陳時中也簡單還原運送過程，大致上疫苗都是所謂「落地交貨」，基本上由廠商負責運送到台灣。

之前就有傳出疫苗可能由中華航空協助載送，但最後仍是由大韓航空送到台灣，陳時中也在今記者會上透露，是上午9點才知道疫苗要到了，因為疫苗運送是由供應商處理，「我們只能確定貨到了之後，品質和安全是符合標準的。」

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陳時中強調，大致上大部分疫苗是所謂落地交貨，由疫苗廠負責運送，當然有考慮廠商負責冷鏈，疫苗到台灣後，就會查驗，食藥署取樣確保東西一樣。

他也提到，國內廠商願意協助運送疫苗當然很好，不過大部分疫苗到台灣，才來做封緘，主要也尊重供應商，供應商有需要大家一起來做，國籍航空當然也非常樂意幫政府做這件事情。

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