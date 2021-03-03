南韓將推旅遊泡泡　韓媒看好「台灣首先適用」！

▲ 仁川機場檢疫。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者廖禹揚首爾3日專電

韓國政府為協助航空業度過疫情難關，今天宣布推動旅遊泡泡（Travel Bubble）及擴大不著陸旅遊適用範圍等方案，韓媒視鄰近國家中防疫出色的台灣為首批適用旅遊泡泡的對象。

韓國國土交通部今天公布航空業支援方案，希望藉由推動多種適用2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情下的旅遊方案，協助面臨困境的國內航空業者度過難關。

國土部表示，將考量國內外疫情及疫苗普及狀況，從航空需求及防疫水準來擇定防疫上可信賴的對象國家與航線，並與外交、防疫等相關單位商議後定下詳細實施辦法與時間。

同時，國土部規劃導入旅遊通行證（Travel Pass），擬以手機app型態納入核酸檢驗（PCR）結果及疫苗接種狀況，減少使用旅遊泡泡時須個別提出檢驗報告等資料的不便。

國土部雖未透露目前正在進行協商的對象名單，但鄰近韓國且防疫表現良好的台灣，成為朝鮮日報等韓國媒體看好的旅遊泡泡合作對象。

韓國去年7月規劃與部分國家互相開放邊境時，台灣曾列入優先名單，但這項計畫因韓國疫情升溫暫時擱置。韓媒報導，台韓曾就旅遊泡泡多次交換意見，預計在今年初發出的「免疫護照」也預定與台灣、越南、泰國等合作。

國土部同時規劃擴大不著陸旅遊適用範圍，從仁川機場擴大至其他地方機場；除現行飛至他國上空的航線，未來將開放他國入境韓國上空，且不排除開放旅客訪問機場鄰近地區及進入機場免稅店消費。（編輯：韋樞）