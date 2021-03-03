快訊／首批AZ疫苗到貨「陳時中上午9點獲知」屬直接洽購非COVAX供貨

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(3)日宣布，首批AZ疫苗11.7萬劑上午10點21分從韓國飛抵台灣，指揮官陳時中表示，該疫苗屬於直接洽購，非COVAX所分配，而他自己也是今天早上9點左右接獲通知。

指揮中心已於上午10點21分由韓國(大韓航空KE691班機)抵達桃園機場，完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心，本批疫苗係供應商承諾供應之一部分。該疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，存放於2-8℃的環境，依臨床試驗結果每人需施打2劑。

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指揮中心指出，經「傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)」討論，建議2劑間隔至少8週。接種對象將依ACIP對COVID-19疫苗建議實施對象之優先順序，從第一優先之醫事人員開始循序推動接種工作。

陳時中表示，預期檢驗封緘最快7天，不過第一批疫苗我們會稍微謹慎，等待檢驗手續，後續才會開打。

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