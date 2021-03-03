柯文哲列接種第2順位　若想打新冠疫苗「還得再等8萬人」

▲台北市長柯文哲 。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

我國日前購入的牛津（AZ）疫苗於3日上午10時25分透過大韓航空691班次順利抵達台灣，總共11.7萬劑。北市疫苗接種順序，全部依照中央規劃，由醫護人員優先，而中央及地方政府防疫人員列第二；目前統計北市符合第一順位條件的醫護人員大約為8萬多人，而台北市長柯文哲則列在第二順位「中央及地方政府防疫人員」。

針對AZ疫苗抵台，柯文哲3日中午表示，疫苗是遵照防疫中心指揮，他們都有排順序，他現在只能排在第二波「中央及地方政府防疫人員」順位，第一波還是要給醫院的防疫人員。

台北市衛生局疾病管制科長余燦華3日受訪時指出，北市府依照中央的規定，將醫護人員列在施打第一順位，其中又分為4個分類，第1個分類為「設置專責病房或負壓隔離病房，且過去有收確診者的醫院」，第2分類為「設置專責病房或負壓隔離病房，但過去沒有收確診者的醫院」，第3分類為「非屬前述醫院」，第4則是一般診所。

余燦華說，目前北市符合第一順位「醫護人員」的人數約為8萬多人，而第二順位「中央及地方政府防疫人員」部分，各地方政府只會統計「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」，包含柯文哲在內，約550人左右，其他包括里長、第一線海巡、岸巡人員等，則由中央負責統籌。

余燦華表示，第三順位則是「高接觸風險工作者」，北市府主要是統計「防疫旅宿實際執行居家檢疫工作之第一線人員」，約250人左右，不過這些數字都有可能有變動，但不會差很多。

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