　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲列接種第2順位　若想打新冠疫苗「還得再等8萬人」

▲▼柯文哲出席「北市四價流感疫苗開打記者會」 。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲 。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

我國日前購入的牛津（AZ）疫苗於3日上午10時25分透過大韓航空691班次順利抵達台灣，總共11.7萬劑。北市疫苗接種順序，全部依照中央規劃，由醫護人員優先，而中央及地方政府防疫人員列第二；目前統計北市符合第一順位條件的醫護人員大約為8萬多人，而台北市長柯文哲則列在第二順位「中央及地方政府防疫人員」。

針對AZ疫苗抵台，柯文哲3日中午表示，疫苗是遵照防疫中心指揮，他們都有排順序，他現在只能排在第二波「中央及地方政府防疫人員」順位，第一波還是要給醫院的防疫人員。

台北市衛生局疾病管制科長余燦華3日受訪時指出，北市府依照中央的規定，將醫護人員列在施打第一順位，其中又分為4個分類，第1個分類為「設置專責病房或負壓隔離病房，且過去有收確診者的醫院」，第2分類為「設置專責病房或負壓隔離病房，但過去沒有收確診者的醫院」，第3分類為「非屬前述醫院」，第4則是一般診所。

余燦華說，目前北市符合第一順位「醫護人員」的人數約為8萬多人，而第二順位「中央及地方政府防疫人員」部分，各地方政府只會統計「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」，包含柯文哲在內，約550人左右，其他包括里長、第一線海巡、岸巡人員等，則由中央負責統籌。

余燦華表示，第三順位則是「高接觸風險工作者」，北市府主要是統計「防疫旅宿實際執行居家檢疫工作之第一線人員」，約250人左右，不過這些數字都有可能有變動，但不會差很多。

其他人也看了這些...

「狂吃18個月鳳梨才能消化中國封殺」　馬文君憂：熱情能持續多久
蔡英文稱台灣鳳梨外銷澳洲　羅智強：只是果乾...
民進黨社運部揪團買鳳梨　27家企業社團響應認購60公噸

更多熱門新聞...

挺農民！「日吞18公斤鳳梨連2周」　黃創夏認失言：我錯了！
李正皓神比喻：中國當北風「美國當太陽」　美日港澳全挺台灣鳳梨
萊豬、鳳梨、藻礁...　黃子哲：「討厭民進黨」感覺回來了

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／罔腰慘了！衛生局認定「懷孕是造謠」　函送開罰
快訊／刑事局指紋專家驚爆持毒！網約炮有「糖果」當場被捕
台南爆凶殺案！　2男持鐵鎚「刀殺紅眼」1人身亡
認被江宏傑氣哭　福原愛「向閨蜜吐苦水」對話曝光
大變天時間點曝！「全台有雨」北部降7°C

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

談鳳梨遭陸網刪文　蔡正元：我說穿了某些大陸人的玻璃心

反萊豬公投連署破70萬　江啟臣3月9日就職週年送件

新北5496人優先施打新冠疫苗　16家醫院列第一梯

柯文哲列接種第2順位　若想打新冠疫苗「還得再等8萬人」

推「台灣鳳梨+美國雞肉」絕佳風味　AIT比喻：能帶出美台最好的一面

國民黨3點打臉陳亭妃：金鑽鳳梨是「綠營里長夫人」6年前外流大陸

網傳國軍「鳳梨滿漢全席」菜單　國防部：假訊息混淆視聽

民眾討論「撤簽」藻礁連署　蔡英文：行政部門、民進黨持續溝通

挺鳳梨更挺台灣所有產業　林右昌：兩岸勿將民生經濟當政治工具

立陶宛擬在台設代表處　外交部：我方秉持歡迎立場

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

蕭敬騰恥度破表！穿黑魔女裝現身西門町　玖壹壹笑瘋：你節目好好玩XD

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡

高雄仁武15cm雞肉串「只要10元」　老饕爆買一大袋：冷掉也好吃！

浴室「血流成河」暖哥貼心幫沖洗 弟興奮高歌！網讚媽：忍耐力超強

談鳳梨遭陸網刪文　蔡正元：我說穿了某些大陸人的玻璃心

反萊豬公投連署破70萬　江啟臣3月9日就職週年送件

新北5496人優先施打新冠疫苗　16家醫院列第一梯

柯文哲列接種第2順位　若想打新冠疫苗「還得再等8萬人」

推「台灣鳳梨+美國雞肉」絕佳風味　AIT比喻：能帶出美台最好的一面

國民黨3點打臉陳亭妃：金鑽鳳梨是「綠營里長夫人」6年前外流大陸

網傳國軍「鳳梨滿漢全席」菜單　國防部：假訊息混淆視聽

民眾討論「撤簽」藻礁連署　蔡英文：行政部門、民進黨持續溝通

挺鳳梨更挺台灣所有產業　林右昌：兩岸勿將民生經濟當政治工具

立陶宛擬在台設代表處　外交部：我方秉持歡迎立場

義守「冬瓜大隊」建奇功　延長賽1分險勝4洋將世新軍團

43歲演大學生無違和！金喜善「冰箱拿出常見水果」洩凍齡秘訣

王建民調一下！王奕凱縮短擺臂加強控球　助傯感受進步之處

小一「爆笑開學」大盤點！爬籬笆400m賽跑逃課、不知名字　師崩潰

腰痠1個月…她腎功能剩50%！醫抽出「3管抹茶牛奶」嘆：完蛋了

于美人現身校園學生超嗨！　生日前夕免費教漢字：走出鍵盤面對面

談鳳梨遭陸網刪文　蔡正元：我說穿了某些大陸人的玻璃心

日媒曝東奧謝絕海外觀眾進場　將和IOC商討月底前做最終決定

效法潘武雄高價值　唐肇廷追求關鍵一擊

辜仲諒首度表態爭取大巨蛋　不為個人為了台灣

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

政治熱門新聞

鳳梨4天認購數超4萬噸！李明璇1原因怒轟

陳亭妃稱遭禁鳳梨是「國民黨的苦果」　發言人：快更新言論產生器

北市新冠疫苗施打順序曝光　16家醫院列第一優先分4梯

李正皓：中國當北風「美國就當太陽

228人權律師遭滅口！導覽員反應民眾氣炸

吞18公斤鳳梨很難？　黃創夏認失言「我錯了！」

出席女星生日晚宴！韓國瑜近照曝光

黃子哲：「討厭民進黨」感覺回來了

鳳梨事件曝新南向真相　朱立倫：籃子變幌子

獨／江啟臣2022鎖定「北桃」佈局六都　拚連任靠3大優勢

2024總統民調緊追賴清德　侯友宜：我現在就是新北市長

桃市府批孫大千：當4屆立委　為大潭藻礁做過什麼？

國民黨加入藻礁連署　江啟臣曝關鍵人物是「台中一中校長」

鳳梨遭禁「危機當轉機」？林為洲這樣說

更多熱門

相關新聞

男PO新冠謠言被罰3萬

男PO新冠謠言被罰3萬

新冠肺炎疫情延燒達一年多，南投金姓男子去年以其社群軟體帳號，公開發布「戴好口罩，有武漢了豐丘」等十字短句，日前南投地方法院依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》的「散播不實訊息罪」，判處金男3萬元罰金，等於PO一個字就挨罰3000元。

韓擬推旅遊泡泡　韓媒看好台灣首先適用

韓擬推旅遊泡泡　韓媒看好台灣首先適用

東奧爆不開放「海外觀眾」入境觀賽！

東奧爆不開放「海外觀眾」入境觀賽！

7成美國人不滿中國　陸政協回應

7成美國人不滿中國　陸政協回應

「您的疫苗已經送達！」　蘇貞昌：如果大家有疑慮我先打

「您的疫苗已經送達！」　蘇貞昌：如果大家有疑慮我先打

關鍵字：

柯文哲疫苗新冠肺炎AZ疫苗台北市台北市政府

讀者迴響

熱門新聞

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

快訊／日媒爆福原愛、江宏傑協議離婚！

福原愛爆「出軌過夜小王」全被拍！

爆江宏傑4年言語暴力罵妓女！福原愛崩潰認：精神狀況差

福原愛爆離婚旅館出軌　江宏傑回應了

翁立友雞排妹「真相片」遭兜售500萬！

《少林足球》大師兄74歲老態曝光　悼念吳孟達

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

她背COACH包在台北大學散步　遭壯男「搶劫＋拖行」

趙駿亞施暴美法院判刑入獄16個月　恐怖情人起底

《天之驕女》片尾曲被譙難聽 主唱回應了

即／19槍轟爆嘉義綁匪　家屬見屍喊冤：被直接打死

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...人夫撒4千多萬包養

撒基努妻車內「被翻出保險套」！

趙駿亞爆施暴在美坐牢　公司看新聞才知

更多

最夯影音

更多
鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面