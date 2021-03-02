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農民憂「鳳梨釋迦」 也中槍　台東縣府：維持「有害生物」零檢出

▲台東縣府及議會宣示力挺農民。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府及議會宣示力挺農民。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

針對3月起台灣鳳梨不能外銷到大陸，台東農民也跟著憂心，大陸下個目標可能是鳳梨釋迦，台東縣長饒慶鈴在台東地區農會舉行記者會表示，一定力挺農民，要做台東農民最堅強的後盾，並展開全面性的行動策略，幫助農民渡難關。同時，也呼籲農民落實田間管理工作，維持「有害生物」零檢出的好成績，出口品質管控好，銷到哪裡都沒煩惱。

饒慶鈴指出，台東不只在防疫工作超前部署，設立鹿野地區農會的加工廠就是為了拓增鳳梨多元性，且今年就會開始運作，讓台東的鳳梨可以做到「在地出產在地加工」。另外，鳳梨釋迦的部分，會加強宣導「零介殼蟲」的檢出並且增加教育訓練等，顧好品質。

饒慶鈴表示，台東鳳梨產量佔全台灣5%，台東縣種植鳳梨面積約370公頃，年產量約1萬4千多公噸；台東不管是南迴頂著大太陽、縱谷溫差大、或是海岸線吹著太平洋海風的鳳梨，其品質皆有保證。

而且台東鳳梨產期在5月底到7月中，較西部鳳梨晚，縣府會持續關注台灣市場的銷售狀況，也會輔導鹿野農會啓動鳳梨工廠多元加工，除了降低鮮果立即銷售壓力，加工品也可以開拓新的銷售管道，希望落實「在地生產、在地加工」的發展願景，另外，也將加強與旅運業者合作，在盛產期推出「遊1趟臺東、吃鳳梨+看熱氣球、雙重滿足」，協助農民銷售。

至於，紅遍大陸也是台東最重要的經濟作物鳳梨釋迦，饒慶鈴説，鳳梨釋迦進軍大陸市場10多年，甜度及口感深受大陸消費者喜愛，在大陸地區成為無可取代的水果，過去3年，台東鳳梨釋迦銷往大陸將近97%、超過1萬4,000公噸、是銷往大陸農產品中排名第3，年銷售額超過13億元新台幣。

饒慶鈴認為，兩岸距離相近、消費習慣類似，農產品外銷大陸依然很重要，衷心期待兩岸重啟談判，讓兩岸關係可以穩定發展。當然，也會配合政府腳步耕耘中東、歐美，以及新加坡等其他市場，以守護農民血汗、成果。

這次鳳梨不能出口大陸「有害生物」是最重要的因素，絕對值得做為台東鳳梨釋迦農民、集貨包裝場、貿易商等，最重要的警惕。對於「有害生物」問題，饒慶鈴表示，不論銷售到哪裡，符合各國的外銷相關法規和標準，是做生意的不二法則，

饒慶鈴強調，好的鳳梨釋迦出口，從供果園的田間管理、農藥殘留檢測，到包裝場洗選、分級，貿易商要做好溯源管理，每個階段如果都能層層把關、沒有問題，我們相信鳳梨釋迦未來要賣到中國大陸、甚至其他國家，都不會有問題，所以呼籲各項外銷工作必須做的精進，維持「有害生物」零檢出的好成績，讓鳳梨釋迦的外銷工作可以長長久久、維持銷售長紅。

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