響應「全民挺鳳梨農」　大觀音亭暨祀典興濟宮將買2萬斤鳳梨

▲大觀音亭暨祀典興濟宮董事長吳漢清等人，響應「全民挺鳳梨農」的想法，將購入2萬斤的鳳梨，展現民間支持政府、幫助鳳梨農度過難關的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

響應「全民挺鳳梨農」，台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮董事會決議，將購入2萬斤的鳳梨，展現民間支持政府、幫助鳳梨農度過難關的決心。

台灣是水果天堂，每至入夏以來，鳳梨即將進入盛產期，尤其是台南關廟、龍崎、新化、大內、山上等山區的鳳梨品質新鮮優良、甜度高，受到消費者喜愛，近年來積極打開日本、大陸外銷市場。

未料，中國於二月底以驗出介殼蟲為由，自三月一日起暫停輸入台灣鳳梨，引發國內輿論譁然，目前鳳梨栽種面積量大，且即將進入盛產採收期，一下子少了大陸的外銷市場，引發鳳梨農民哀聲載道。

大觀音亭暨祀典興濟宮董事長吳漢清，希望能幫助台灣農業，讓鳳梨果農儘可能不要面臨鳳梨滯銷的困境，於是在日前召開的董事會中，提出響應「全民挺鳳梨農」的想法，獲得董事會同意，尤其台南鳳梨品質優良居全台之冠，更應本著支持在地鄉親購買鳳梨，率先表達宗教單位關懷農業之情。

吳漢清董事長已和台南市政府主導的南瀛農產國際行銷股份有限公司連絡，並 向總經理余清永承購2萬斤的鳳梨，期能發揮宗教安定人心的作用，並呼籲全民挺鳳梨農，大量的購買鳳梨和食用鳳梨，期望協助農民共同度過這次危機。

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