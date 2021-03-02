鳳梨事件曝新南向真相　朱立倫：花252億籃子變幌子

▲大陸日前無預警宣布，3月1日起禁止台灣鳳梨進口。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

對於鳳梨銷售受阻，前國民黨主席朱立倫日前批評，蔡政府執政5年，台灣經貿對大陸的依賴有增無減，這些年說的「推動新南向，避免過度依賴單一市場風險」是騙人的大內宣。行政院回應，新南向政策在人才、醫療、產業等等各方面成果有目共睹。對此，朱立倫2日再度批評，花了252億，籃子變幌子！

行政院發言人羅秉成回應，台灣有水果王國的美譽，不僅國人喜愛、世界也稱讚，而國產水果9成以上是供應國人消費為主，在外銷方面則持續積極開拓市場；而站在經濟學角度看，雞蛋不要放在同個籃子裡、才能分散風險。

至於外界對新南向政策失效的質疑，羅秉成說明，這一年來雖受疫情影響，但新南向政策自105年推動以來，人才、醫療、產業等各方面成果有目共睹，以108年與105年相比較為例，新南向來台學生數成長84.8%，台灣赴新南向國家留學人數成長34.9%，醫衛產品出口由105年的2.9億美元、成長至108 年的3.74億美元，109年前3季醫衛產品出口也持續增加8.2%。

▲新南向18國貿易資料。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）



朱立倫2日在臉書攤出數據並表示，新南向政策是蔡政府一上任就訂定的重大方向，2016年執政以來，天天宣稱實施新南向政策，花大筆經費，自2017年44.47億元、2018年70.27億元、2019年69.54億元、2020年68.40億元，4年合計花252.7億元，結果台灣經貿對中國大陸的貿易依賴程度有增無減，這些年來說「推動新南向，避免過度依賴單一市場風險」根本就是騙人的大內宣，一次鳳梨事件就曝露出真相。

朱立倫指出，不只是農產品，新南向18國的整體貿易額更是不進反退，出口佔比從2017年的21.28%，一路下滑到去年的17.69%，進口佔比則是從16.88%到去年的16.52%。貿易順差更是從2017年的237.19億美元降到去年的138.59億美元，整整少了100億美元，請問蔡政府這就是4年來花252億納稅人的錢的成果？這樣的成績單國人可以接受？看到這樣的數字，只能說分散的籃子完全沒看到，花了252億，籃子變幌子了！

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