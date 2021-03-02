白髮婦扶推車派出所前徘徊　不好意思開口...忘了回家的路





▲老婦忘回家的路，員警耐心地詢問相關資料。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

一位高齡86歲的老婦獨自推著推車於派出所外來回徘徊，眼尖的員警見狀上前關心老婦，原來老婦外出散步卻忘記回家的路，機靈的員警利用人臉辨識系統查出老婦的身分資料、並將老婦平安送回家。

▲老婦忘回家的路，員警耐心地詢問相關資料。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市前鎮分局瑞隆派出所警員黃耀霆與陳永欽在擔服備勤勤務時，於值班台見一位老婦獨自推著推車在派出所外徘徊許久，黃員便走出去關心老婦是不是需要協助，一開始老婦不斷推辭表示自己不需協助，而一旁的陳員靈機一動，告訴老婦要請她喝茶，請她先坐著休息一會兒，老婦這才卸下心防說自己其實是忘記回家的路了。

員警一邊安撫一邊與老婦聊天，詳細地問老婦人叫什麼名字、住什麼里，以及簡略地址，並且利用M-Police人臉辨識系統查出老婦的身份，並且要送她回家。員警小心翼翼地將老婦攙扶至巡邏車上，一回到家只見老婦像個小孩般，向員警道謝之後就急著開門回家，員警也留了一張紙條給老婦的家人，請家人務必在老婦身上配掛能夠辨別身份之名牌，以防老婦再次迷途。

前鎮警分局郭俊廷分局長呼籲，「家有一老，如有一寶」，高齡者的安全，需要大家來保護。家中若有長者因年事已高而記憶力退化，或是患有失智症者，皆可至社會局申辦安心手環配戴，或是於長者身上配戴家屬的聯絡方式，以利員警更快速地協助他們平安返家。



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