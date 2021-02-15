春節車多出遊要小心！　前鎮警分局錄製「交通安全」微電影吸睛

▲農曆春節民眾出遊比例高，前鎮分局拍攝微電影呼籲交通安全的重要性。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

牛年農曆7天的春節假期，因為放假多日，有許多民眾都會有闔家出遊的規劃，高雄市警察局前鎮分局為了呼籲市民在利用春節連假開心出遊之際，可以提前針對汽車實施安全檢查，以免出去玩的時候，因為汽車故障而掃興，因此事先拍了一部微電影，邀請當地竹西里里長以及中正高工的師生，共同完成一部「交通安全宣導影片」，故事內容大綱先以一對男女朋友在車上的對話，帶入「汽車安檢543」的常識，並透過影片提醒不要疲勞駕駛，讓觀看的民眾也可以輕鬆檢查自己的愛車狀況，達到安全駕駛的境界。

前鎮分局指出，這部影片從初期構思、走位拍攝到剪輯完成，都是前鎮警分局同仁分工合作，靠自己的力量完成的。其中，前鎮區竹西里長林金良先生平常熱心公益，只要里民吩咐一聲一定是使命必達，林里長不但擔任高雄市汽車洗車工職業工會理事長，也是前鎮區里長聯誼會副主席，非常關心里民的交通安全狀況，這次主動參與演出，期盼能為交通安全付出一分力量。

▲農曆春節民眾出遊比例高，前鎮分局拍攝微電影呼籲交通安全的重要性。（圖／記者黃子倩翻攝）

不只地方上的里長和里民很熱心參與拍攝，中正高工校長高瑞賢博士同樣是愛護學生的長者，對於學生的交通安全特別重視，當前鎮警分局同仁前往接洽，希望該校的汽車科提供專業素材參與拍攝影片時，高校長馬上同意，並且拍攝當天亦排除萬難參與演出，讓影片達到最好的效果。

除此之外，這部「交通安全宣導影片」的主角俊男警員吳俊昱(飾演男朋友)、美女警員張雅青(飾演女朋友)皆是前鎮警分局的宣導高手，因為專業且外型亮麗，平時執勤時，總是會讓民眾忍不住多看一眼，這次擔綱演出，鏡頭一次到位，十分自然。

前鎮分局分局長郭俊廷表示，前鎮警分局特別規劃以微電影拍攝手法，拍攝約3分鐘的微電影，以詼諧、幽默的劇情來宣導「汽車安檢543」、「開車不要疲勞駕駛」的重要性，也特別感謝中正高工的場地配合以及師生們的參與排演，期盼用路人利用春節期間開心出遊，可以先檢查交通工具的「5油(變速箱油、引擎機油、煞車油、動力方向油、汽油)、4輪(胎壓)、3水(水箱水、電瓶水、雨刷水)」，出門543，一路保平安，並且避免疲勞駕駛，才能玩得開心、玩得盡興。」

▲農曆春節民眾出遊比例高，前鎮分局拍攝微電影呼籲交通安全的重要性。（圖／記者黃子倩翻攝）

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