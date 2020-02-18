快訊／西瓜刀搶檳榔攤就為潛水！得手1.4萬元秒往小琉球...落網剩4100

記者洪正達／高雄報導

高雄前鎮18日凌晨發生檳榔攤搶案，警方徹夜調閱監視器發現嫌犯機車最後停在高雄火車站，循線一查竟發現嫌犯得手後，前往小琉球準備與友人潛水，專案小組前往民宿逮人後，嫌犯竟還稱讚警方辦案效率高。

▲警方漏夜查緝、調閱監視器，發現呂姓嫌犯竟已前往小琉球潛水。（圖／記者洪正達攝）



▲呂姓男子持這把長約30公分的西瓜刀搶劫檳榔攤。（圖／記者洪正達攝）

▲犯案當時身穿的衣物被呂男藏在機車車廂中。（圖／記者洪正達攝）

前鎮分局表示，呂姓男子（22歲）1個月前與友人3男1女相約前往小琉球深潛，但又苦無現金可用，於是心生歹念前往瑞隆路搶劫檳榔攤得手14000元，專案小組循著車牌號碼在高雄車站找到作案機車後，又進一步發現呂男已搭火車前往屏東，再搭車、搭船前往小琉球。

當專案小組進入民宿後，呂男正在房間內熟睡中，專案人員將他叫醒後，竟然強裝鎮定稱讚警方「那麼快找到我」，讓警方直搖頭，搶得的金錢經過一整天已花剩4900元，至於如何一整天揮霍掉9100元仍待警方釐清，訊後將依強盜罪送辦。

▲呂男已將得手的14000元花剩4900元。（圖／記者洪正達攝）

▲前鎮分局專案小組循線前往小琉球逮人。（圖／記者洪正達翻攝）