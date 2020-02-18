凌晨轎車撞電桿　留下喝ㄎㄧㄤ女乘客嬌喊：不是我！代駕落跑了

▲前鎮18日凌晨發生自小客自撞電線桿車禍。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄前鎮區18日凌晨傳出一起自撞車禍，一輛自小客自撞電線桿，造成車頭左側全毀、擋風玻璃碎裂，但同車的2名年輕女子堅稱沒開車，而是委託代駕的男子撞車後逃離現場，警方因短時間無法找到駕駛釐清肇事責任，先讓2名女子搭計程車離開。

警方根據駕駛座前擋玻璃破裂的情況，研判「駕駛者」頭部必然有傷，但這兩名「女乘客」額頭都沒傷痕，判斷她們的酒後證詞，也就是「代駕」存在的可能性相當高。

前鎮分局表示，18日凌晨3點多，在鎮海路與翠亨北路口，發生黑色自小客車自撞電線桿交通事故，警方到場僅剩乘客陳姓女子（20歲）與另一女子在場，陳女自稱不是駕駛人，更因酒醉無法陳述任何意見，現場初步判斷應是自小客車因駕駛人疑似也有酒駕且未繫安全帶，導致車禍後撞擊擋風玻璃破裂後逃逸，現場無人受傷，警方已掌握特定對象積極查緝中。

▲▼陳女供稱自己酒醉找代駕，沒想到代駕自撞後逃逸。（圖／記者洪正達翻攝）



據了解，陳女留在現場時因酒醉精神不濟，並無法清楚回應警方詢問，警方懷疑陳女堅稱找人代駕為何又沒有駕駛人資料，但陳女又說代駕是舞廳代為尋找，自己並不知對方身分，警方最後也因無法找到駕駛，先讓女子返家等候通知。

▲警方研判駕駛沒繫安全帶，導致車禍時頭部撞上擋風玻璃。（圖／記者洪正達翻攝）