蔡英文推憲改「不碰統獨」　2大主軸聚焦行政效率、深化民主

▲總統蔡英文520就職典禮。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文在2020年大選取得817萬票，寫下台灣選舉史的最高得票紀錄，第二任期她挾帶充沛的政治能量，在沒有連任壓力下，決定啟動修憲工程。

此次的立法院修憲，主要聚焦「政府體制符合國家治理的需要」與「民主深化」二大主軸，希望改善國家的行政效率、制度改革與強化民主，而統獨議題目前暫不碰觸，避免在兩岸與區域間造成不必要的壓力與變數。

就政治能量來看，與2018年的蔡政府相較，現在的蔡英文已不能同日而語，加上已經沒有連任的壓力，也讓她在剩下的任期內推動憲改工作上，可以放手一搏。

事實上，蔡英文在一場修憲論壇中就公開表示，國家體制的強化與深化是未來重要工作之一，作為已經連任的總統，對國家體制更純熟，也有些想法，沒有連任的壓力，更能思考憲政改革。

至於接下來的憲改工程，可以從蔡英文520就職演說中嗅出端倪，在主要歸納2大主軸中，一是「政府體制符合國家治理的需要」，這除了成立專責的數位發展部之外，長期被議論的監察院、考試院權責問題，勢必會面臨存廢的討論。

不過，在改革的目標上，除了要讓監察院賦予人權委員會的重任外，考試院也將轉型成未來真正育成現代公務員的人事機構。

換言之，廢除考試院、監察院雖然一直是民進黨的主張，但此舉牽一髮而動全身，就實務面來看，蔡英文政府將先以「轉型」為主；這也可以避開在討論的過程中，因牽涉五權憲法，而被導向主權與統獨的問題，因此在政治現實下，從轉型來著手。

▼總統蔡英文520就職典禮。（圖／總統府提供）



另外一個修憲主軸則是「民主深化」，目的是希望讓更多人可以在民主制度中擁有更多、更好的參與機會。

根據蔡英文在修憲論壇上的論述，「18歲公民權」是朝野政黨都有共識的項目，她很樂見18歲公民權開始有明確的進展，讓憲法與法律有機會與時俱進，契合台灣社會的價值，由此也可看出備受關注的「18歲公民權」除了是目前檯面上諸多憲改議題中，唯一獲得朝野高度共識的改革案，也是蔡英文與黨政高層唯一明確表態立場的項目。

至於其他外界有討論的議題，也包括雙首長制改為總統制或內閣制，但事實上，這不僅朝野態度不一，連黨內也很難達成共識，仍須有一番論戰。

以台灣的雙首長制長期都有很多可詬病之處為例，民進黨內也體認到，總統不能召開「部長會議」，而是得透過國安會議來召集首長與會，因此必須討論如何改善總統「權責」是否相符的問題，這確實需再進一步討論，以及達成社會共識的議題。

整體來看此次的憲改工程，除了已經具有高度共識的「18歲公民權」，以及廢除考試院、監察院，改以轉型模式處理之外，其他包括雙首長制改為總統制或內閣制、國會調查權與聽證權，或是總統立委任期一致等不同議題，都還需要社會達成高度共識。

▼520總統就職典禮（圖／中華文化總會提供）

